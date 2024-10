Even More® Space, le secret pour profiter encore plus de l’expérience JetBlue

JetBlue adopte l’outil Travel Connect de Resaneo, permettant à ses clients en région de réserver des trains en correspondance avec ses vols au départ de Paris. Resaneo a développé cette plateforme pour faciliter la combinaison de vols de différentes compagnies sans accord interligne, déjà adoptée par plusieurs transporteurs.



En étant la première à utiliser ce service, JetBlue propose des itinéraires qui allient train et vol, accessibles via le site de Resaneo et ses partenaires, garantissant d'excellentes correspondances.



Travel Connect permet de réserver train et vol en une seule transaction, simplifiant le processus pour le voyageur. En sélectionnant la ville de départ, la destination et les dates, le client peut finaliser sa réservation sur un seul billet.



Avec Travel Connect Train + JetBlue, les voyageurs bénéficient d’options uniques, d’une réservation simplifiée et d’une protection en cas de correspondance manquée. Resaneo gère également les solutions alternatives. JetBlue voit ainsi une opportunité d’élargir son réseau tout en minimisant son impact environnemental.