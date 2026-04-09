Exotismes mise sur les Caraïbes pour son Poker de l’Été 2026

Parmi les nouveautés, Exotismes met en avant plusieurs établissements en Martinique et en Guadeloupe :



Le Hameau du Morne des Cadets, un ensemble de gîtes écologiques situé à Fond Saint-Denis, au pied de la Montagne Pelée.

L’Auberge de la Montagne Pelée, qui combine hébergement en bungalows créoles et table gastronomique à proximité de Saint-Pierre.

Le Gaetana Hôtel, établissement quatre étoiles niché sur les hauteurs de Sainte-Rose en Guadeloupe, dans un environnement naturel.



Autre axe de développement : la Riviera Maya, avec une offre orientée "Adult Only" et une formule "More Inclusive®", présentée comme allant au-delà du tout compris classique.



Deux établissements sont particulièrement mis en avant : El Dorado Seaside Suites, situé à Kantenah Bay, qui propose notamment des expériences exclusives comme l’exploration de grottes ou l’accès à un cénote et l'El Dorado Royale, qui dispose de 480 suites et d’une offre gastronomique intégrée.