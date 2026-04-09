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Exotismes mise sur les Caraïbes pour son Poker de l’Été 2026

Une opération estivale portée par un nouveau tunnel de ventes


Exotismes lance une nouvelle édition de son "Poker de l’Été", une opération commerciale qui s’appuie sur une demande accrue pour les destinations caribéennes et sur un dispositif de vente optimisé.


Rédigé par le Vendredi 10 Avril 2026 à 15:11

Exotismes lance une nouvelle édition de son "Poker de l’Été" - Photo : Exotismes
Exotismes lance une nouvelle édition de son "Poker de l’Été" - Photo : Exotismes
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De mai à fin octobre 2026, Exotismes déploie son "Poker de l’Été", une campagne promotionnelle destinée à dynamiser les ventes grâce à des tarifs compétitifs adossés à du stock disponible.

Cette édition s’inscrit dans la continuité du "Poker de l’Hiver", qui avait bénéficié en avant-première, dès décembre 2025, d’un nouveau tunnel de ventes. Selon le tour-opérateur, cet outil a permis d’augmenter significativement le panier moyen.

Le dispositif est reconduit et optimisé pour la saison estivale, intégrant les retours d’expérience et les dernières évolutions techniques.

Dans un contexte international marqué par des tensions au Moyen-Orient, Exotismes observe une progression notable des réservations vers les Caraïbes.

Les Antilles françaises, Cancun et la Riviera Maya, ainsi que la République dominicaine figurent parmi les destinations privilégiées, perçues comme plus sûres par la clientèle.

Pour répondre à cette dynamique, le tour-opérateur enrichit son offre sur cette zone avec de nouveaux hébergements et concepts.

De nouvelles adresses aux Antilles françaises

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Parmi les nouveautés, Exotismes met en avant plusieurs établissements en Martinique et en Guadeloupe :

Le Hameau du Morne des Cadets, un ensemble de gîtes écologiques situé à Fond Saint-Denis, au pied de la Montagne Pelée.
L’Auberge de la Montagne Pelée, qui combine hébergement en bungalows créoles et table gastronomique à proximité de Saint-Pierre.
Le Gaetana Hôtel, établissement quatre étoiles niché sur les hauteurs de Sainte-Rose en Guadeloupe, dans un environnement naturel.

Autre axe de développement : la Riviera Maya, avec une offre orientée "Adult Only" et une formule "More Inclusive®", présentée comme allant au-delà du tout compris classique.

Deux établissements sont particulièrement mis en avant : El Dorado Seaside Suites, situé à Kantenah Bay, qui propose notamment des expériences exclusives comme l’exploration de grottes ou l’accès à un cénote et l'El Dorado Royale, qui dispose de 480 suites et d’une offre gastronomique intégrée.

Des forfaits à partir de 699 euros

Exotismes propose une gamme de forfaits au départ de Paris avec des prix d’appel compétitifs :

Martinique dès 699 € (6 jours / 5 nuits en hébergement seul)
Riviera Maya dès 899 € en hôtel cinq étoiles tout compris
Île de La Réunion dès 899 € avec petits déjeuners
République dominicaine dès 999 € en formule tout compris
Île Maurice dès 999 € en pension complète
Seychelles dès 1 199 €
Polynésie française à partir de 3 969 € pour un combiné de 10 jours

L’offre inclut également des combinés d’îles dans l’océan Indien, les Caraïbes et la Polynésie, en partenariat avec des chaînes hôtelières internationales, ainsi que des autotours et circuits sur plusieurs destinations.

Un dispositif dédié aux agences de voyages

Comme pour les précédentes éditions, cette opération s’accompagne d’un plan de communication à destination des distributeurs : newsletters, contenus sur les réseaux sociaux, bannières promotionnelles et modules e-learning.

La brochure est entièrement digitalisée et permet un accès direct aux disponibilités en temps réel. Les offres sont présentées de manière simplifiée, par destination et par ordre de prix, sous forme de cartes à jouer indiquant des forfaits « avion + séjour » sur cinq nuits.

Certaines offres d’entrée de gamme proposent par ailleurs des bagages en option, selon les destinations.


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