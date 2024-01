Explorez la beauté du Canada grâce à WestJet

Chez WestJet, notre mission est de faire en sorte que vous aimiez votre voyage. Nous sommes une compagnie aérienne fièrement canadienne, basée à Calgary, qui offre des voyages aériens sûrs, conviviaux et abordables depuis notre premier vol en 1996. Aujourd'hui, nous offrons des vols vers plus de 110 destinations dans 24 pays et restons fidèles à nos principes : nous donnons la priorité à nos invités et à notre personnel.



Au pied des montagnes Rocheuses, entre les Prairies à l’est et le parc national de Banff à l’ouest, vous trouverez



Quelle que soit la saison, vos clients auront une infinité de possibilités d’activités de plein air. Aux extrémités de la ville, il y a de nombreux endroits pour faire du vélo, du patin à roues alignées, de la pêche, du golf, de la randonnée, de l’équitation, de la natation et du pique-nique. Le centre-ville de Calgary est un centre de divertissement, offrant tout ce qu’il faut, du théâtre aux galeries d’art, en passant par l’orchestre symphonique, le ballet et plusieurs restaurants incroyables.



Si vos clients voyagent avec toute la famille, plusieurs attractions familiales sont offertes, notamment le parc Calaway, la tour de Calgary, le zoo de Calgary, le TELUS World of Science et le Heritage Park.

À partir de Calgary, les montagnes inaltérées des Rocheuses canadiennes se trouvent à une heure de route à l’ouest. La charmante ville alpine du parc national de Banff est une destination touristique de renommée mondiale, époustouflante à tout moment de l’année. Dans la ville voisine de Canmore, plusieurs événements et activités culturels, artistiques et de plein air sont organisés pour divertir vos clients. De plus, les deux villes offrent des vues de montagnes à couper le souffle.



Réseau et partenariats



Si vos clients recherchent une escapade plus longue, WestJet offre une escale gratuite de 21 jours lorsqu’ils voyagent en provenance de l’Europe. Ils peuvent explorer tout ce que Calgary a à offrir, puis effectuer une correspondance grâce à un vaste réseau de WestJet au Canada ou aux États-Unis. Si vos clients choisissent de poursuivre leur voyage vers les États-Unis, ils peuvent gagner du temps en passant les douanes américaines à Calgary.



Grâce à ses solides partenariats, vos clients peuvent obtenir des milles avec Air France, KLM, Qantas et Delta lorsqu’ils voyagent sur un vol exploité et commercialisé par WestJet. WestJet a également une relation de longue date et étendue de partage de codes avec Air France, ce qui signifie que vos clients ont accès à un réseau encore plus vaste.

Le 787 Dreamliner de WestJet



Les clients à la recherche d’une expérience de voyage luxueuse peuvent abaisser leur siège et relever les pieds dans la cabine Affaires. Grâce à des cabines privées dotées de sièges inclinables à plat, de couvertures et d’oreillers luxueux, d’articles de commodité d’origine canadienne (comme des produits de soins de la peau nourrissants) et de délicieux repas, ils arriveront reposés, pleins d’énergie et prêts à entreprendre leur aventure canadienne.

Les clients assis en classe Affaires bénéficieront également d’un accès gratuit au salon Air France dans le hall K ou le hall de l’aérogare 2E de l’aéroport Paris Charles de Gaulle. Dans le salon Air France, ils bénéficieront de repas chauds et froids, de boissons alcoolisées et non alcoolisées gratuites, d’un accès Wi-Fi gratuit, de journaux locaux et internationaux, d’une zone de détente et, pour ceux qui voyagent en famille, d’une zone pour enfants (dans le hall L uniquement).



Dans la cabine Privilège de WestJet sur le Dreamliner, vos clients bénéficieront d’une combinaison idéale de confort, de valeur et de service. Lors d’un vol de Paris à Calgary, vos clients recevront une boisson de bienvenue à leur arrivée à bord. La configuration des sièges étant 2 x 3 x 2, Privilège offre une cabine séparée et privée. Vos clients profiteront également d’un repas chaud d’inspiration canadienne, de bières et de vins gratuits et de collation de choix exclusifs. Lorsqu’ils sont prêts à se détendre, une couverture moelleuse, des oreillers et une trousse de commodités Rocky Mountain Soap les attendent.



La cabine Économie du Dreamliner offre une expérience de voyage confortable avec des vitres à atténuation automatique, une couverture et un oreiller sur chaque siège. Des collations, des repas et des boissons sont gratuitement offerts pour les vols entre Paris et le Canada.



Que vos clients veuillent découvrir la beauté naturelle de l’Alberta ou explorer d’autres régions du Canada et des États-Unis, WestJet peut les y amener.



Email : WestJet.fr@apg-ga.com Site Web : www.westjet.com Site de ressources pour agents de voyages : www.westjettravelagents.com

