Exploris lance son nouveau programme « Les Grands Invités »

Christine JANIN – Aventurière reconnue, médecin, et alpiniste : 1ère femme Française à avoir atteint le sommet de l’EVEREST et 1ère femme au monde à avoir atteint le Pôle Nord sans moyens mécaniques.



Participera à la croisière « L'Antarctique du cercle polaire » en péninsule Antarctique, du 31 janvier au 13 février 2024.



Sébastian COPELAND - Explorateur polaire, Spécialiste des glaces, Photographe mondialement primé et Avocat de l'environnement.



Participera aux croisières « A la découverte du continent blanc » en Antarctique, du 12 au 23 février 2024, et « Sur la trace des explorations françaises polaires » au Groenland Est, du 5 au 17 août 2024



Stéphane DUGAST- Grand reporter, Ecrivain, réalisateur de documentaires. Participera aux croisières « Au paradis des Canaux et glaciers de Patagonie », au Chili du 23 décembre 2023 au 4 janvier 2024 , « A la découverte du Continent Blanc »,en Antarctique, du 5 au 16 janvier 2024, « Sur la trace des explorations françaises polaires » au Groenland Est, du 5 au 17 août 2024 et « Routes Vikings du Grand Nord » au Groenland Ouest du 17 au 28 août 2024.



Rémy MARION – Spécialiste renommé des régions polaires, Conférencier, Photographe, vidéaste.

Participera aux croisières « La Grande Boucle Australe » du 15 janvier au 1er février 2024 et « Objectif 66°33 : l’Antarctique du Cercle Polaire » du 31 janvier au 13 février 2024.



MO MALO - Ecrivain français, auteur de romans policiers en régions polaires

Participera aux croisières « L’Amérique du Sud dans le sillage de Magellan » au cœur des fjords chiliens, du 03 au 16 mars 2024 et « Routes Vikings du Grand Nord » du 17 au 28 août 2024



Anne MANIPOUD-CHARCOT - Arrière-petite-fille du Commandant Jean-Baptiste Charcot, célèbre explorateur polaire français. Participera à la croisière « A la découverte du continent blanc » en Antarctique, du 5 au 16 janvier 2024.



Jacques-Marie BARDINTZEFF – Volcanologue de renom, Professeur émérite à l'Université Paris-Saclay, associé au CNRS, agrégé et docteur d'État, chevalier de la Légion d’honneur. Participera à la croisière « Horizons de la Macaronésie » dans les Îles de l’Atlantique (Cap Vert, Canaries, Madère), du 12 au 26 avril 2024.



Michel CHANDEIGNE - Spécialiste de Magellan, auteur, éditeur et conférencier

Participera à la croisière à la croisière inaugurale « Au paradis des Canaux et glaciers de Patagonie » au Chili du 23 décembre 2023 au 4 janvier 2024.



Charles FRANKEL - Géologue réputé, conférencier, auteur, réalisateur

Participera à la croisière « Toutes les couleurs des Açores » du 26 avril au 6 mai 2024.



Louis MARROU - Spécialiste des Açores, Géographe, professeur des universités

Participera à la croisière « Toutes les couleurs des Açores » du 26 avril au 6 mai 2024.



Sabah RAHMANI - Spécialiste des peuples autochtones, Conférencière, Journaliste, anthropologue

Participera à la croisière « Trésors insulaires de l’Afrique » (Sénégal, Les Bijagos, Cap Vert) du 2 au 12 avril 2024.



Alexandre TAITHE - Spécialiste des changements climatiques, auteur, professeur et chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS)

Participera à la croisière « A la découverte du continent blanc » en Antarctique, du 12 au 23 février 2024 et du 22 février au 4 mars 2024.



Yvon LE MAHO - Spécialiste des animaux polaires en particulier les manchots, directeur de Recherche Emérite au CNRS, Membre de l’Académie des Sciences, ancien Président de l’Institut Polaire

Participera à la croisière « A la découverte du continent blanc » en Antarctique, du 22 février au 4 mars 2024.



Gilles DAWIDOWICZ - Géographe, Planétologue, Conférencier, photographe, écrivain scientifique

Participera à la croisière « Horizons de la Macaronésie » dans les Îles de l’Atlantique (Cap Vert, Canaries, Madère), du 12 au 26 avril 2024