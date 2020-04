FCM lève 900 millions de dollars (AUD) face au Covid-19

FCTG a réuni un total de 900 millions de dollars (AUD) grâce à une levée de fonds et l’obtention de financements.



Ce financement supplémentaire vient s’ajouter aux différentes initiatives de réduction des dépenses et de préservation du capital déjà mises en place, afin de surmonter les restrictions de déplacements imposées par les différents gouvernements en réponse à la pandémie du coronavirus.



Grâce à ce financement supplémentaire, les liquidités du groupe s’élèvent à 2,3 milliards de dollars (AUD) indique un communiqué de presse.



Du côté de FCM Travel France « des mesures ont également été prises pour pérenniser l’entreprise au niveau local et assurer une reprise d’activité dans les meilleures conditions possibles », indique Solenn Le Brazidec, General Manager FCM Travel Solutions France et Suisse.