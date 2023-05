Appli mobile TourMaG



FLY COVER votre assurance spécial billet d'avion par VALEURS ASSURANCES

Envoyer à un ami Partager cet article

Dans un contexte d'hyper inflation, Valeurs Assurances propose un produit abordable pour couvrir les billets d'avion avec de bonnes garanties.

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Lundi 1 Mai 2023

Un produit créateur de Valeur Les événements couverts : Annulation ou modification du transport



● Maladie (épidémie couverte franchise 45 € / pax) , blessure, problème de santé, décès de l’assuré, d’un compagnon de voyage ou d’un membre de la famille / décès de l’animal d’assistance

● Licenciement (emploi occupé 1 an minimum)

● Obtention d’un emploi

● Déménagement dû à une mutation professionnelle

● Premier intervenant (demande d’intervention en cas d’urgence)

● Convocation pour assister à une procédure d’adoption

● Contre-indication médicale au vaccin

● Modification des congés / réaffectation pour un militaire

● Résidence principale inhabitable

● Convocation pour assister à une procédure judiciaire

● Vol des documents de voyage

● Accident de la circulation (entraînant des soins médicaux ou réparations du véhicules)

● Catastrophe naturelle (retard >24h)

● Quarantaine de l’assuré ou d’un compagnon de voyage

● Refus de visa

● Evacuation obligatoire ordonnée par les autorités locales

● Divorce ou séparation de corps

● Hébergement sur place impossible

● Panne du véhicule lors du préacheminement

● Vol du véhicule servant de moyen de transport lors du préacheminement

● Examen de rattrapage

● Refus à l’embarquement

● Attaque terroriste



Evénements aléatoires assurance toutes causes justifiées



Si votre transport est retardé

Avec justificatifs : 200 € / jour /personne pour un retard supérieur à 4 heures – avec un plafond de 2 000€

Sans justificatif : 50 € / jour / personne pour un retard supérieur à 4 heures



● Refus à l’embarquement

● Emeutes et mouvements populaires

● Détournement du moyen de transport

● Catastrophe naturelle

● Retard transports publics

● Quarantaine de l’assuré ou d’un compagnon de voyage

● Vol ou perte des documents de voyage

● Accident de la circulation

● Retard du transporteur

● Grève (sauf préalablement annoncée)



Une bonne couverture pendant votre voyage Une garantie bagage sans franchise



Assistance médicale et Frais médicaux d’urgence à l’étranger à 150 000 € sans franchise

Remboursement des frais d’évacuation d’urgence sans franchise

Organisation et prise en charge de frais de transport pour : Rapatriement médical sans franchise

Transfert inter-hospitalier Transport au chevet sans franchise

Retour des personnes à charge sans franchise

Rapatriement de corps pas de plafond et sans franchise

Remboursement des frais de recherche et secours 20 000 €



Responsabilité civile

Vie privée à l’étranger 4 500 000 € sans franchise



Retour différé (quarantaine) avec justificatifs : 200€ / jour/ personne – pour maximum14 jours avec un plafond de 2 800 €

Frais d’hébergement supplémentaires en cas de prolongation du voyage

Réacheminement vers le lieu de retour initial



La FLY COVER est le produit adapté pour assurer vos billets d'avion avant et pendant votre voyage

Notre équipe



Notre Service Clients est joignable tous les jours pour répondre à vos questions

Téléphone : 01 56 02 04 45

Email : Présents sur 4 délégations, Paris (siège), Lille, Bordeaux et Aix en Provence, nous sommes à votre disposition pour venir à votre rencontre pour vous présenter nos offres.Téléphone : 01 56 02 04 45Email : back.office@valeurs-assurances.com

Lu 329 fois Notez

Dans la même rubrique : < > VALEURS ASSURANCES vous présente sa Gamme Pro Vous partez en croisière ? Prenez le large avec une Cruze Cover !