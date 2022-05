FTI Group : Lars Creutzmann nouveau directeur financier

FTI Group revoit son organisation et fait appel à Lars Creutzmann pour occuper la fonction de directeur financier à compter du 1er mai 2022.



Ce diplômé en gestion de 46 ans dispose d'une vaste expérience en tant que Directeur Général et Directeur Financier dans différentes entreprises internationales et est reconnu comme un expert de la finance, du contrôle de gestion, de la comptabilité et des transformations.



En dernier lieu, il occupait depuis août 2018 la fonction de « Group Chief Financial Officer & Managing Director » chez Europcar Mobility Group à Hambourg, où il a notamment été responsable et a dirigé le projet de transformation financière, l'intégration du groupe Buchbinder ainsi que des projets d’optimisation de la performance.