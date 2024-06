FTI Touristik : vers une vente à la découpe ?

Aucun voyageur à forfait ne doit craindre de ne pas récupérer son argent,

La grande quantité de réservations représente également un facteur économique considérable pour tous les partenaires contractuels de longue date de FTI, en particulier pour les hôtels et les entreprises de transport dans les pays de destination.



L'un des objectifs primaires de la procédure d'insolvabilité provisoire est de maintenir autant que possible l'activité commerciale, de sauvegarder les actifs et de créer ainsi la meilleure perspective de continuation possible pour les employés

Nous continuons à explorer toutes les options d'assainissement au sein de FTI Group et sommes actuellement en train de mener de nombreuses discussions,

" a-t-il affirmé.Malheureusement les personnes qui ont réservé des prestations individuelles telles que des vols, des hôtels et des transferts par l'intermédiaire de FTI ne seront pas remboursées.", a rappelé Axel Bierbach.Dans tout ça, il y a aussi des petites victoires.En effet, l'administrateur annonce" a conclu Axel Bierbach, l'administrateur en insolvabilité.