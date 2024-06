FTI : vers une annulation sans frais jusqu'au 31 juillet

"Nous avons fait un courrier de mise en demeure à IATA pour obtenir la liste des PNR. Nous considérons que même sans demander la transmission des PNR, savoir quels PNR sont émis ou non, payés ou non, dans la démarche de solidarité et de gestion de crise, cela nous arrangerait."

"La première démarche des EDV c'est d'accompagner ses membres, de regarder quelle est la situation et tout ça dans l'objectif de protéger les clients au maximum et de limiter la casse pour ceux qui sont très concernés."

"Ils ont de l'argent dehors sans savoir si cet argent a servi à payer et à sécuriser les prestations. Et dans une grande majorité des cas, il semble que cet argent ne soit pas sécurisé".

Et depuis lundi, en effet les Entreprises du Voyage ont mené plusieurs actions. Première préoccupation pour les agences, l'accès aux billets émis pourlance Valérie Boned.La Présidente rappelle :Et les plus concernés sont notamment les agences et réseaux qui ne bénéficient pas d'une centrale de paiement, qui ont réglé FTI en direct et avant le départ des clients.