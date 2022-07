FUTUROSCOPIE - La musique peut développer des flux touristiques 🔑

Dans ses attentes, le touriste est en effet intemporel. Depuis qu’il sillonne le monde, poussĂ© par une curiositĂ© insatiable, il recherche l’authenticitĂ©, il voue un culte indicible au "beau", il traque l’inĂ©dit, il s’émeut devant la nouveautĂ©, il s’enivre de couleurs, de formes, d’odeurs, de sons, et la musique Ă cet Ă©gard constitue une composante essentielle du patrimoine que lui offre l’ailleurs.



Qui n’est pas revenu des pampas argentines, le cƓur et les oreilles gorgĂ©s de milongas ? Qui a rĂ©sistĂ© Ă l’appel des hĂ©ritiers de Miles Davis et Charlie Parker dans les innombrables clubs de jazz que recĂšle le monde ?



Omni prĂ©sente dans nos vies quotidiennes, la musique et le dĂ©sir de musique ont toujours accompagnĂ© le voyageur et continuent de le faire. C’est une certitude. Mais, parfois, elle constitue le but d’un voyage et son but unique.



C’est notamment le cas de certains publics festivaliers qui d’une annĂ©e sur l’autre, ou trĂšs Ă l’avance, rĂ©servent leurs billets pour ne pas rater un concert. Alors que le plus souvent, elle en est une composante plus ou moins importante qui guide en partie le voyageur, au mĂȘme titre, qu’une Ă©glise romane, un musĂ©e d’art contemporain... Tandis que, dans de nombreux cas encore, elle est la grande absente des descriptifs touristiques.




 Face Ă ce public, comment faciliter l’accĂšs au plus grand nombre et comment composer et organiser au prĂ©alable de vĂ©ritables sites touristiques mettant en scĂšne ses sons, ses rythmes, ses auteurs, ses interprĂštes ?



Tels sont donc les dĂ©fis que devraient s’imposer les territoires, villes ou rĂ©gions, Ă l’exemple des success stories repĂ©rables en Europe et dans le monde. Mais, la rĂ©ciproque est malheureusement vraie. Les Ă©vĂ©nements musicaux ne font pas souvent beaucoup d’efforts pour promouvoir le territoire oĂč ils se produisent.



On ne se rend pas la politesse. On s’ignore. Qui sait par exemple oĂč ont lieu des manifestations musicales pourtant trĂšs populaires comme les "Vieilles charrues" ? Heureusement, les choses commencent Ă changer




Dans les articles de cette sĂ©rie estivale, notre propos est de mettre en valeur les stratĂ©gies rĂ©ussies des destinations internationales concurrentes et de dĂ©montrer que des liens plus Ă©troits peuvent ĂȘtre tissĂ©s entre musique et tourisme pour le plus grand bonheur des vacanciers
 Mais, cela, sans pour autant prĂ©tendre Ă l’exhaustivité