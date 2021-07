FUTUROSCOPIE - Laurent Queige (Welcome City Lab) : Il faut passer de la "start-up nation" à la "champion nation"

On ne peut plus se contenter d’incuber des start-up. Il faut transformer nos incubateurs en plateformes d’innovation multi-services, recherchant toujours plus de synergies entre grands groupes, entreprises de taille intermédiaire, institutionnels, territoires, investisseurs, chercheurs.



Il faut revoir notre modèle économique et rechercher davantage de passerelles entre le tourisme et les secteurs d’activité cousins, comme la culture, les loisirs, l’évènementiel, l’univers des jeux vidéo.



L’idée est de multiplier les opportunités de business entre ces secteurs très proches et de trouver de nouvelles marges de croissance.



C’est d’ailleurs l’évolution en cours au Welcome City Lab, qui vient d’être regroupé avec 4 autres incubateurs (French Event Booster, Lab des Industries Culturelles & Créatives, Labo de l’Edition, Level 256), au sein de Paris&Co, dans le « pôle divertissement », que je dirige désormais.



Enfin, il faut impérativement s’internationaliser, développer des partenariats stratégiques avec des acteurs de l’innovation dans des zones géographiques en forte croissance, valoriser notre savoir-faire et exporter de l’ingénierie en innovation touristique.



Futuroscopie - Quelles leçons tirez-vous des mois terribles que nous venons de vivre ?



Laurent Queige : Les derniers mois nous ont fait prendre conscience de notre fragilité et de la nécessité de changer nos façons de travailler et de pratiquer nos métiers. Cela fut une terrible épreuve.



Mais, nous avons eu une chance incroyable : la création du Comité de Filière Tourisme deux mois avant le début de la pandémie qui doit être pérennisé et même renforcé pour nous aider à passer à l’étape supérieure : la signature d’un Contrat de Filière Tourisme pluriannuel, afin de préparer l’avenir.



L’enjeu numéro un aujourd’hui reste le soutien à l’investissement, afin de reconstituer notre appareil productif, mis à mal par 15 mois de sous-activité économique.



D’un point de vue plus macro, la principale leçon à tirer de cette crise est, à mes yeux, l’urgence absolue de reconstituer la souveraineté économique et industrielle de l’Europe, face aux menaces géopolitiques grandissantes dans un monde devenu dangereux.



Cela ne peut que passer par un approfondissement politique de la construction européenne, qui souffre terriblement de son caractère inachevé.





Entretien réalisé par Josette Sicsic / Futuroscopie