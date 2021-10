FUTUROSCOPIE : Le retour annoncé du climatisme 🔒

En nos périodes particulièrement risquées sur le plan climatique, alors qu’inondations, grands froids, canicules peuvent surgir à tout moment et perturber le quotidien de bon nombre de populations, essentiellement urbaines, certains territoires proches des grandes agglomérations bénéficient des qualités nécessaires à l’accueil des populations sinistrées par le climat.



Ce sont des territoires préservés, parfois en moyenne altitude, parfois sur le littoral, riches d’une nature abondante offrant souvent de très belles forêts, lacs, rivières ou plages, propices à la détente et surtout offrant un air plus respirable et souvent plus frais. Souvent dotés d’infrastructures touristiques et d’hébergements, ces territoires trouveraient dans cette fonction de sauvetage le moyen inédit d’allonger leurs saisons ou, pour ceux qui sont en dehors des circuits touristiques, de créer une saison non pas touristique mais « climatique ».



Ces territoires, dans certains cas, pourraient même se positionner comme des territoires d’ « urgence climatique » capables de secourir des urbains victimes d’intempéries. Principal écueil : les transports et notamment la circulation routière qu’il conviendrait de fluidifier grâce à des transports collectifs réguliers, bon marché, voire gratuits, pour les plus modestes.



Autre nécessité : celle de conserver animations, commerces et surtout espaces de co working pour les jeunes soucieux de télétravailler... Certes, l’idée n’est pas neuve mais elle est en phase avec des pratiques historiques comme l’hygiénisme qui reviennent en force sous d’autres noms, alors que la pratique en elle-même s’est juste modernisée. « Respire » était le titre d’une chanson de Mickey 3d, puis celui d’un film de Mélanie Laurent, c’est aujourd’hui le nom d’associations pour la pureté de l’air...



Cela pourrait devenir le slogan de ces territoires qui ont encore un gain de pureté et de fraîcheur à offrir. Pour le plus grand bonheur, ne l’oublions pas, des clientèles asiatiques en particulier qui, d’ores et déjà privilégient la pureté du ciel et de l’air à toute forme d’autre luxe.