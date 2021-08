FUTUROSCOPIE - Les écrivains voyageurs : 1838, Les exigences de George Sand

… Parmi les écrits les plus célèbres de George Sand, le Voyage à Mallorque fournit également des éléments particulièrement intéressants non seulement sur l’île, son climat et sa végétation mais également sur sa population et ses modes de vie.



Ethnographe, romancière, poète, George Sand décrit longuement le charme de la nature et le pittoresque de cette terre alors très reculée et quasiment sauvage où elle passe plusieurs semaines avec un autre de ses amants : Frédéric Chopin. Gravement malade, celui-ci survit d’ailleurs à peine aux rigueurs hivernales et, après avoir composé quelques unes de ses plus belles œuvres -la valse dite de la goutte d’eau- sur un piano trop longtemps attendu, il doit renoncer à son séjour.



L’écrivaine qui l’accompagne en profite alors, non plus pour s’extasier sur les charmes des Baléares mais pour en dénoncer les travers. Après avoir écrit : « Ce qu’il y a de vraiment beau ici, c’est le pays, le ciel, les montagnes… » Elle n’en finit pas d’égrener ses plaintes et ses critiques : « mon dieu que la vie physique est rude, difficile et misérable ici ! » Et d’ajouter très terre à terre : « on manque de tout, on ne trouve rien à louer ou à acheter… Tout est fort cher et la nourriture difficile quand on ne supporte ni l’huile rance ni la graisse de porc ! ».



Mais cela n’est rien par rapport à la virulence de ses diatribes contre la population locale ! Certes, l’époque n’était pas toujours tendre avec les étrangers et les Espagnols n’aimaient guère les Français. Mais, de là à suffoquer de rage en décrivant les paysans majorquins !



« Le naturel du pays est le type de la méfiance, de l’inhospitalité, de la mauvaise grâce et de l’égoïsme » affirme-t-elle. Pire ! Elle ajoute : « Ils sont menteurs, voleurs, dévots comme au moyen âge ! Ils ont la tête des mulets, des chevaux, des ânes, eux-mêmes, puants, grossiers et poltrons ! » Injurieuse, cette femme de lettres ? Oui ! Car elle poursuit « Grâce à l’esprit de rapine des paysans qui nous faisaient payer dix fois plus que leur valeur … Nous ne pûmes nous procurer les domestiques… »



Inutile de poursuivre, George Sand n’est pas tendre avec les locaux. Elle les déteste et n’hésite pas à le faire savoir ! Ce qui constitue un paradoxe et non des moindres pour un esprit éclairé comme le sien, mais probablement un paradoxe hélas bien vivace et relativement courant. On aime une région, les beautés de sa nature et de son climat mais on rejette sa population dès lors qu’elle est différente de soi ! Et quand George Sand évoque Barcelone, elle s’acharne. Les victimes de ses foudres ne sont plus les pauvres bougres des campagnes c’est l’Espagne toute entière qui fait l’objet de ses attaques : « L’Espagne est une odieuse nation » affirme-t-elle avec colère ! On est en 1839.



Un siècle avant qu’Henry Miller et tant d’autres ne s’extasient sur la bonté et la gaieté des Grecs. Et presque deux siècles avant que les touristes modernes ne manifestent leur empathie pour les autochtones. Mais, on touche tout de même du doigt l’un des travers les plus répréhensibles du touriste : sa propension à rejeter ce qui lui est étranger ! Un paradoxe qui a la vie dure.



Sources : George Sand. Lettres d’une vie. Editions Folio.