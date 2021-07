FUTUROSCOPIE - Les grands événements sportifs devraient s’inventer un nouvel avenir

Pour en revenir aux JO d’hiver, le seul moyen d’être efficace serait d’isoler la Chine de la communauté internationale donc de ne pas envoyez d’athlètes à Pékin.



Une démarche risquée que les USA en particulier ne soutiennent plus complétement. Mais, comme le déclarait Nancy Pelosi devant le congrès « l’Amérique ne peut pas faire comme si tout allait bien » ! Car effectivement, tout ne va pas bien… L’heure des bilans est arrivée et il va de soi que les événements tels que pensés et réalisés depuis des décennies glorieuses, ne peuvent continuer sur leur lancée.



D’autant que l’exaspération de l’opinion publique vis à vis des dégradations environnementales pèsera de plus en plus lourd. Même la France, engagée dans les J.O de 2024 devrait d’ores et déjà réviser sa copie : 2024 c’est demain et la manifestation pourrait bel et bien subir elle aussi le contrecoup de la crise sanitaire actuelle ou d’une prochaine crise… climatique par exemple ?



Quand on sait l’enfer dans lequel est plongé le Nord Ouest canadien où la canicule tue des dizaines de personnes, on comprend la fragilité immense du monde de demain et déjà d’aujourd’hui.