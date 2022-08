FUTUROSCOPIE - Musique : de la Jamaïque à Cuba : un génie commun des stratégies diverses 🔑

Libéralisé au début des années quatre-vingt-dix, le tourisme attirait en dehors de la pandémie et des nouvelles mesures de boycott imposées par D. Trump prés de 4 millions de visiteurs qui, après le farniente sur les plages de rêve de Varadero ou de Cayo Coco, la découverte patrimoniale et celle de la Révolution, étaient souvent motivés par la découverte musicale de l’île.



Une découverte organisée par quelques réceptifs locaux proposant des tours avec visites de fabriques d’instruments, soirées dans des cabarets ou des « casa de la Trova », cours de salsa et de percussions…



Quelques-uns à La Havane, à Santiago, Sant Clara, Cienfuegos, Trinidad, ces réceptifs offraient des circuits sur mesure, pour un public plus ou moins spécialisé. Vedette mythique des nuits touristiques, le cabaret Tropicana à La Havane accueillait aussi tous les soirs des milliers de touristes fascinés par la frénésie des 80 danseurs professionnels somptueusement parés qui, dans une chorégraphie impeccable illustrent à leur façon les talents des danseurs de l’île. Et cela depuis prés de 80 ans.



Mais, plus subtilement, Cuba déverse généreusement sa musique, un peu partout : dans ses rues, ses places, ses plages où des artistes aux talents divers déploient leurs instruments au crépuscule, et enchantent les nuits cubaines. Pourtant, ces musiciens ne chantent ni ne jouent pour des touristes.



Essentiellement désireux de faire vivre des sons et des rythmes parfois traditionnels, ils se plaisent à improviser et à réinventer les nouveaux rythmes qui, au cœur de la Caraïbe, s’échouent régulièrement sur les rivages cubains.



Omniprésente dans toutes sortes de bars et cabarets de la Vieja Havana, la musique est bien entendu tout aussi présente dans les autres grandes régions de l’île, notamment l’Oriente et le Centre qui, chacune à leur façon, n’en finissent pas de produire de nouveaux rythmes sur les bases de musiques traditionnelles.



Santiago en particulier est célèbre pour sa Casa de la Trova et ses « trovadores », d’incroyables interprètes du « son », du « boléro », de la « guaracha »... Cienfuegos, pour sa part, a assisté aux tout débuts de Benny Moré, l’un des plus grands musiciens de l’île…



Mais peut-on parler de « vedette » dans une île où la musique est la richesse la plus et la mieux répandue et où tout le monde est musicien ? … Enfin, la musique cubaine est aussi la « guest-star » des carnavals, nombreux, souvent envoûtants qui, tous les ans, de Trinidad à Santiago, s’insèrent dans les recoins des moindres villages pour y déverser des rythmes et des sons que quelques touristes avertis parviennent à saisir.



Une confidentialité salutaire. Sauf que tout donne à penser qu’une histoire se termine et que le tourisme cubain soumis à des pressions plus fortes, risquera comme les autres, de s’égarer dans le piège d’une offre musicale médiocre et répétitive destinée à satisfaire les oreilles de touristes pressés, en quête de folklore et de standards.



A moins qu’à l’inverse, cette île à l’histoire si particulière ne résiste aux influences occidentales et au raz de marée touristique et préserve ce qu’elle a de plus cher. Un défi qu’il ne faudrait pas mésestimer.