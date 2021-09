FUTUROSCOPIE - Pollutions lumineuses : un combat urgent et légitime

Depuis des photographies prises par satellites, la Haute-Garonne est le département occitan le plus exposé aux nuisances lumineuses.



Mais, toutes sortes d’autres photographies prises à quelque 800 kilomètres au-dessus de la terre par des équipes de chercheurs ont établi des cartes présentant sans équivoque possible le degré de luminosité de l’ensemble du monde.



Avec des taches rouges indiquant les territoires les plus exposés de la planète, dont Singapour ou Times Square à New York ou encore Hong-Kong...



Ce qui signifie, dans un premier temps, que les populations de ces villes ne peuvent pas voir plus de 12 étoiles dans le ciel, même quand celui-ci est dégagé.



Une nuisance dont, à la limite, on pourrait s’accommoder. Mais, ce qui est mis en cause, ce n’est pas seulement la capacité de l’éclairage à dénaturer le spectacle du ciel, ce sont ses nuisances sur la santé de la planète et de l’humanité !



Certes, le sujet n’est pas nouveau. Voilà plus d’un quart de siècle que scientifiques et associations tirent la sonnette d’alarme. Avec un succès relatif et des réactions contraires à celles recherchées. Ainsi, on croit économiser de l’énergie en utilisant des LEDs.







L’intention est louable. Sauf que l’utilisation de LEDs incite à augmenter l’éclairage, donc ses nuisances sur le vivant. Et cela, d’autant que la lumière blanche émise est beaucoup plus riche en émissions aux basses longueurs d’ondes : violettes, bleues, vertes, qui se diffusent plus dans l’atmosphère. Quand on sait qu’en 2014, en France, 37 millions de lampes à Leds auraient été mises sur le marché, soit 87 % de plus que l’année précédente, on mesure l’ampleur du malentendu !



Malentendu issu de l’éclairage collectif urbain, mais aussi de l’éclairage domestique et de celui particulièrement nocif, que déploient les centres commerciaux et autres établissements nocturnes. A titre d’exemple, notons qu’aux USA, la Vallée de la mort, par exemple, est contaminée par l’éclairage des casinos et du Strip de Las Vegas alors qu’elle se situe à des centaines de kilomètres de là !