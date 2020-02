Faillite Thomas Cook : "Nous n'avons pas pour le moment de garantie de l'Etat", selon E. Toromanof (APST)

TourMaG.com - Où en est-on de la gestion des dossiers clients concernés par le sinistre de Thomas Cook ? Tous les clients qui devaient partir sont-ils partis ou reste-t-il encore des départs ?



Emmanuel Toromanof : Tous les clients ne sont pas partis, il y a des départs prévus jusqu’en 2021…



TourMaG.com - Nous recevons sur notre site de nombreux commentaires de clients qui se demandent quand ils vont être remboursés. Quel est le message que l’APST souhaite faire passer sur ce volet ?



Emmanuel Toromanof : Effectivement, même si la plus grande partie des clients vont partir, il restera encore des clients à rembourser. Pour ceux-là, le délai est plus long.



Il y a d’abord toute la partie vérification des pièces demandées, croisement avec les différentes listes, les clients qui sont partis, les clients qui étaient sur place pour lesquels nous avons sécurisé les retours, les clients qui n’ont pas voulu partir alors que les voyages étaient maintenus.



TourMaG.com - Les remboursements de ces clients seront effectués dans quel délai ?



Emmanuel Toromanof : Nous allons, comme c’est prévu par l’article R 211-32 du livre II du Code du tourisme, différer le remboursement au jour du dépôt par les organes de la procédure collective de l’état des créances, cela fera aussi pour nous une vérification de plus.



Cet état va demander beaucoup de travail de la part du liquidateur, par contre dire quand il sera fait, je ne peux pas. Ce qui est sûr c’est que cela va prendre beaucoup de temps.



Habituellement dans ce type de procédure, l'état des créances est déposé entre 6 et 8 mois lorsque c'est rapide et entre 12 et 18 mois, voire plus parfois dans d'autres procédures... Dans le cas de Thomas Cook ce sera long. Il y a beaucoup de dossiers et le travail est compliqué au niveau des vérifications.