Fermeture base de Toulouse : easyjet trouve un accord avec les syndicats et maintient 10 lignes

easyJet vient d'annoncer avoir trouver un accord "avec l’ensemble des partenaires sociaux portant sur la réorganisation de l’activité de la compagnie en France".



Le 16 décembre au terme du délai de 3 mois imparti s’est conclue la consultation du comité social et économique (CSE). Un accord sur le plan de sauvegarde de l’emploi accompagnant cette réorganisation a été conclu avec les syndicats et validé par l’Administration début janvier 2025.



La compagnie propose pour ceux qui le souhaitent " le transfert vers d’autres bases françaises d’easyJet ". Pour ces derniers, la direction précise que les plannings de vols seront adaptés et qu'ils "bénéficieront d’un ensemble de mesures d’accompagnement".



Les salariés de la base de Toulouse qui ne souhaiteront pas être transférés vers d’autres bases easyJet pourront "bénéficier de mesures d’accompagnement selon quatre parcours définis dans l'accord : formation de reconversion, nouvel emploi, création/reprise d'entreprise, retraite. Un accompagnement dédié et personnalisé est prévu pour chacun des salariés concernés" ajoute la compagnie dans un communiqué.



Le plan limité de départs volontaires sur plusieurs bases pour le personnel de cabine a également été accepté informe le transporteur.



La fermeture de la base de Toulouse aura lieu en avril 2025. Le transporteur orange s'est toujours défendu de vouloir quitter la ville rose. Il confirme le maintien de 10 destinations au départ de Blagnac : Bâle-Mulhouse, Lyon, Nantes, Nice, Paris Orly, Bristol, Genève, Londres Gatwick, Milan Malpensa et Palma de Majorque.