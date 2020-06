Fin de la septaine en Outre-mer : "Il y aura un texte officiel... courant de semaine prochaine"

Alors que la Corse ne semble pas se voir imposer de test pour les touristes français se rendant sur l'Île de Beauté, la situation est différente pour les territoires d'Outre-Mer. Pourquoi ce traitement particulier ?



" La plus grande crainte que nous avions durant la crise sanitaire était que les hôpitaux soient saturés et que nous ne puissions pas faire d'évacuations sanitaires.



Autant en Corse, il nous est possible de faire ce genre de transferts vers la Métropole, autant dans les DOM-TOM c'est impossible, " nous a expliqué le ministère des Outre-mer.



A l'heure où nous nous parlons, la Guadeloupe connait entre 0 et 5 nouveaux cas par jour et l'île a enregistré 14 décès depuis le début de l'épidémie. La situation est relativement similaire pour la Martinique.



Un bilan du protocole expérimental, avec le septaine et le test 72 heures avant le départ, sera effectué le 21 juin 2020. Si l'épidémie reste sur la même dynamique, l'isolement disparaîtra alors que le test restera obligatoire.



" S'il y a une flambée, il est sûr que nous ne rouvrirons pas le ciel vers les territoires d'Outre-mer. Malgré ce risque, nous devons notamment permettre aux Français de se projeter, afin d'éviter que la filière touristique ne sombre, " clame le ministère des Outre-Mer.



Du côté du gouvernement, la prise de conscience paraît sincère, il est venu le temps de relancer le tourisme, tout en protégeant les populations de cas importés.



Pour rappel selon l'Agence Régionale de Santé de l'Île de la Réunion, sur les 481 cas de Covid-19 recensés, 71% ont été importés sur le territoire.



" La déclaration de la ministre signifie qu'il est possible de réserver ses vols et ses hébergements dans les territoires d'Outre-mer pour l'été prochain.



Nous allons dans le sens d'une réouverture des territoires, pour favoriser les professionnels du tourisme ", conclut le membre du cabinet de la ministre des Outre-mer.