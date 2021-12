FlixBus : les réservations explosent pour les fêtes de fin d'année

C'est une bonne façon de conclure l'année, Flixbus révèle des réservations en forte hausse pour les fêtes de fin d'année.



Ainsi, les billets vendus seraient de 400% plus élevés que ceux de 2020.



Et encore, les résultats ne comptabilisent pas les récentes réservations générées par les annonces de grèves de la SNCF. Flixbus propose 3200 trajets, reliant quelques 400 destinations, depuis et vers la France en cette fin d'année.



Les cinq liaisons les plus empruntées : Bruxelles - Paris, Lille - Paris, Amsterdam - Paris, Lyon - Paris, Lyon - Grenoble.



" L’année 2021 dans son ensemble aura été positive sur le marché français avec une hausse d’environ 40% du nombre de voyageurs par rapport à 2020.



Nous ne sommes bien-sûr pas encore revenus au niveau de 2019, mais les efforts consentis tout au long de l’année portent leurs fruits et nous offrent de belles perspectives pour l’année à venir, " explique Yvan Lefranc-Morin, Directeur Général de FlixBus France et Benelux.