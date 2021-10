FlixMobility acquiert Greyhound aux États-Unis

FlixMobility, maison mère de FlixBus et FlixTrain, annonce l'acquisition de Greyhound Lines, Inc. ("Greyhound"), leader américain du transport en car longue distance, auprès de FirstGroup plc.



Le réseau mondial FlixBus dessert plus de 2 500 destinations dans 36 pays en dehors des États-Unis, avec 400 000 liaisons quotidiennes. Greyhound relie de son côté 2 400 destinations en Amérique du Nord et transporte près de 16 millions de passagers chaque année.



Jochen Engert, fondateur et directeur général de FlixMobility a précisé : "Les partenariats et les acquisitions font partie intégrante de notre stratégie de croissance et nous ont permis d’accélérer le rythme de notre expansion internationale.



L'acquisition de Greyhound est un grand pas en avant pour Flixbus, qui lui permet de renforcer sa position aux États-Unis. Les équipes de FlixBus et Greyhound partagent une vision commune : rendre la mobilité intelligente, abordable et durable, accessible à tous."



De son côét David Martin, Executive Chairman, FirstGroup plc a expliqué : " La vente de Greyhound à FlixMobility fait partie de notre stratégie de recentrage de notre portefeuille, vers nos activités de transport public au Royaume-Uni. "