Flixbus reprend la route dès le 17 décembre 2020

Dès le 17 décembre, Flixbus réenclenche la première.



L'entreprise proposera plus de 2 000 liaisons permettant de relier plus d’une centaine de destinations vers les quatre coins de France et d’Europe, de jour comme de nuit, y compris durant le couvre-feu : le titre de transport vaut attestation pour les trajets après 20h.



Yvan Lefranc-Morin, Directeur Général de FlixBus souligne dans un communiqué de presse : « Après plus d’un mois de suspension, nous sommes heureux de pouvoir reprendre la route, avec prudence et avec confiance. »



FlixBus constate une très forte augmentation de la demande : +70% en moyenne par semaine depuis fin novembre, coïncidant avec les premières annonces du déconfinement et la confirmation de la levée des restrictions de déplacements pour les trajets longue-distance.



A la veille des vacances de Noël, les tendances de réservation sont les suivantes : les 5 trajets les plus prisés (dans les deux sens) sont : Grenoble <> Lyon ; Paris <> Bruxelles ; Paris <> Lille ; Lyon <> Clermont-Ferrand ; Paris <> Rouen.