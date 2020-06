Flixbus reprendra la route le 18 juin !

FlixBus annonce la reprise progressive de son offre en France dès le 18 juin, et proposera durant le mois de juin près de 70 destinations domestiques et européennes.



Yvan Lefranc-Morin, Directeur Général de FlixBus : « Après trois mois de suspension, nous sommes impatients de pouvoir reprendre la route et permettre aux clients d’avoir à nouveau la possibilité de voyager et de revoir leurs proches.



Au cours de ces dernières semaines, nos équipes ont su développer un protocole sanitaire permettant aux passagers comme aux conducteurs et conductrices de voyager en toute sécurité . »