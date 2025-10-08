Fondation Go&Live : le prix "Apprenez le Monde" revient pour sa 4ᵉ édition

Le groupe français Go&Live, spécialiste des voyages scolaires et des séjours linguistiques, culturels, éducatifs et sportifs, relance pour 2026 son prix "Apprenez le Monde", destiné aux jeunes de 18 à 28 ans souhaitant concrétiser des projets à vocation écologique, humanitaire, éducative ou artistique.
Après le succès de l’édition 2024, la fondation d’entreprise Go&Live entend encourager les jeunes talents à oser, s’engager et contribuer à un monde plus solidaire et inspirant.
Les initiatives retenues devront promouvoir la solidarité internationale, l’apprentissage des langues, la découverte des cultures ou l’accès à l’éducation.
Pour cette 4ᵉ édition, une dotation totale de 14 000€ sera répartie entre trois prix :
- le prix Apprenez le Monde : 10 000€,
- le prix Coup de Cœur : 2 000€
- et le prix du Public : 2 000€.
"Apprenez le Monde" : comment participer ?
Les candidats, seuls ou en groupe de huit maximum, doivent s’inscrire sur le site de la fondation avant le 31 décembre 2025, compléter un formulaire, présenter leur projet en vidéo de deux minutes maximum et fournir un budget prévisionnel.
Les lauréats bénéficieront non seulement d’un financement, mais également d’un accompagnement personnalisé de la fondation pour mener leur projet à bien.
Les étapes clés de cette édition :
- 1er octobre 2025 : ouverture des candidatures
- 31 décembre 2025 : clôture des inscriptions
- janvier 2026 : mise en ligne des vidéos des candidats et étude des dossiers par le jury
- 13 mars 2026 : remise du prix à Rodez.
Un tremplin pour les citoyens du monde
Depuis sa création en 2019 par Jean Burdin et Xavier Obert, la fondation Go&Live vise à éveiller la conscience des jeunes et à les accompagner dans la réalisation de projets qui, sans ce soutien, n’auraient peut-être jamais vu le jour.
"Chaque projet soutenu contribue à faire des jeunes de véritables citoyens du monde", soulignent les fondateurs.
