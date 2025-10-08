Fondation Go&Live : le prix "Apprenez le Monde" revient pour sa 4ᵉ édition

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2025

La Fondation Go&Live relance son prix "Apprenez le Monde 2026" et offre aux jeunes de 18 à 28 ans la possibilité de concrétiser leurs projets à impact positif. Dotation totale de 14 000€, initiatives écologiques, humanitaires, éducatives ou artistiques... les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2025.



Rédigé par Amélia Brille le Mercredi 8 Octobre 2025

Lu 148 fois