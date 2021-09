Fonds de solidarité : le calcul sera-t-il différent en juin, juillet et août 2021 ?

Il n'y a pas de rétroactivité.



Pour ceux qui ont déjà bénéficié d'une exonération de charge sociale et touché cette aide avant le 1er août 2021, alors cela rentre dans le calcul du plafond,

les entreprises en fermeture administrative, ainsi que les secteurs S1 et S1 bis sont éligibles à des exonérations de charges. Cela prend fin à partir du 31 août 2021.

Les PME de moins de 250 salariés des listes S1 et S1 Bis éligibles aux exonérations de charges patronales et à l’aide au paiement pour mars, avril et mai 2021 bénéficient d’une aide au paiement pour juin, juillet et août 2021 égale à 15% du montant des rémunérations brutes versées à leurs salariés au cours du mois précédent.

Ce n'est pas auprès de Bercy que nous avons trouvé des réponses, mais bien du ministre des PME." dévoile le cabinet d'Alain Griset, joint par nos soins.Pour ceux qui ne sont pas au fait du coup de pouce de l'Etat sur les salaires "Concrètement sur le site de l'URSAFF, il est mentionné une aide au paiement à hauteur de 15%.Le décret sur les nouvelles mesures devrait être publié prochainement, pour l'heure aucune publication européenne n'a été faite concernant le fameux plafond.