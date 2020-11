Formation : Var Tourisme lance des masterclass pour les pros les jeudis tous les 15 jours

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Var Tourisme donne rendez-vous aux professionnels du tourisme varois pour participer tous les 15 jours à une masterclass en visioconférence. La première formation aura lieu jeudi 26 novembre et aura pour thème : Intégrer le marché de Noël du Var en ligne.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 24 Novembre 2020





Un rendez-vous est fixé tous les 15 jours les jeudis de 10h30 à 11h30.



Ces masterclass proposent des micro-formations gratuites en ligne. Elles s'adressent aux acteurs du tourisme varois professionnels (hébergeurs, restaurateurs, prestataires d’activités, domaines viticoles, artisans d’art…) et institutionnels varois (OT, OTI…).



Plusieurs thèmes seront abordés : Intégrer le marché de Noël du Var en ligne ; Créer un site e-commerce ; Animer ses réseaux sociaux ; Augmenter sa visibilité par la vidéo ; Planifier ses posts et gérer l’ensemble de ses réseaux sociaux sur un seul outil ; Travailler avec des influenceurs ; Recruter des saisonniers en toute simplicité ; et Améliorer le référencement de son site internet.



Les intervenant sont des professionnels varois, entrepreneurs et startups spécialisées dans la communication digitale et pour certains dans le tourisme.



Inscription sur : www.visitvar.fr/masterclassdigital Var Tourisme lance, pour la toute première fois, un programme digital de Masterclass diffusé en visio conférence à destination des professionnels du tourisme à partir de ce jeudi 26 novembre.Un rendez-vous est fixé tous les 15 jours les jeudis de 10h30 à 11h30.Elles s'adressent aux acteurs du tourisme varois professionnels (hébergeurs, restaurateurs, prestataires d’activités, domaines viticoles, artisans d’art…) et institutionnels varois (OT, OTI…).Plusieurs thèmes seront abordés : Intégrer le marché de Noël du Var en ligne ; Créer un site e-commerce ; Animer ses réseaux sociaux ; Augmenter sa visibilité par la vidéo ; Planifier ses posts et gérer l’ensemble de ses réseaux sociaux sur un seul outil ; Travailler avec des influenceurs ; Recruter des saisonniers en toute simplicité ; et Améliorer le référencement de son site internet.

Au programme : MASTERCLASS DIGITAL VAR TOURISME - #1 Marché de noël



Le Var lance son marché de Noël local en ligne pour soutenir ses acteurs locaux et prestataires en ces fêtes de fin d'année.

Venez découvrir comment en quelques clics, vous pouvez mettre en ligne vos produits et services.



Nicolas Garcin de Coq-trotteur vous partagera ses astuces et comment cet outil peut devenir un vrai atout pour le territoire et pour votre business.

Inscrivez-vous pour participer gratuitement à la mini-formation, Jeudi 26 Novembre à 10h30.

Inscription à cette masterclass :



MASTERCLASS DIGITAL VAR TOURISME - #2 Créer son site e-commerce en 1h



Apprenez à réaliser en un temps record une boutique en ligne qui vous permettra de poursuivre votre activité et d'entamer une phase de digitalisation de votre business.



Kevin Pardo vous partagera ses astuces pour créer son site e-commerce en 1h

Inscrivez-vous pour participer gratuitement à la mini-formation, Jeudi 10 Décembre à 10h30.



Inscription à cette masterclass : Le Var lance son marché de Noël local en ligne pour soutenir ses acteurs locaux et prestataires en ces fêtes de fin d'année.Venez découvrir comment en quelques clics, vous pouvez mettre en ligne vos produits et services.Nicolas Garcin de Coq-trotteur vous partagera ses astuces et comment cet outil peut devenir un vrai atout pour le territoire et pour votre business.Inscrivez-vous pour participer gratuitement à la mini-formation, Jeudi 26 Novembre à 10h30.Inscription à cette masterclass : https://forms.gle/isRpcheig6mUHTsx5 Apprenez à réaliser en un temps record une boutique en ligne qui vous permettra de poursuivre votre activité et d'entamer une phase de digitalisation de votre business.Kevin Pardo vous partagera ses astuces pour créer son site e-commerce en 1hInscrivez-vous pour participer gratuitement à la mini-formation, Jeudi 10 Décembre à 10h30.Inscription à cette masterclass : https://forms.gle/Cke73pudoFCYedvHA

Lu 191 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Vacances de fin d'année : 44 % des Français envisagent de réserver à la dernière minute si déconfinés Tourisme : qu'est ce que devrait annoncer Emmanuel Macron avec son "allègement des contraintes" ?