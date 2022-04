Fram a réuni ses Ambassades à Nabeul en Tunisie

Après deux ans de pandémie, de réunions en visio et d’échanges à distance, FRAM a organisé sa convention dédiée aux Ambassades France en Tunisie du 31 mars au 3 avril 2022 à Nabeul au Framissima Khayam Garden.Au total l'évènement a réuni 40 participants autour de Jean-Christophe Guillin, directeur du réseau Ambassades FRAM depuis 2021.L'objectif de ce séminaire était à la fois de présenter un point de situation de FRAM, sa stratégie de relance, l'ensemble de la nouvelle production été 2022, et d’expliquer aux participants les démarches commerciales et marketing du Groupe pour l’année.Au programme également : visites d’hôtels, ateliers de découvertes locales et soirées conviviales dont la soirée de clôture offerte par l’Office National du Tourisme de Tunisie à l’hôtel Hasdrubal.