TourMaG.com - Depuis le début de l'année 2022, sentez-vous une reprise un peu plus « constante » de l’activité ? La guerre en Ukraine a-t-elle eu un impact sur les ventes ou sur la fréquentation dans les agences ?



Alain de Mendonça : Nous observons une forte reprise de l’activité en 2022 même si nous constatons une baisse de 15 à 20% depuis le conflit russo-ukrainien.



Ce conflit m’attriste car tout le monde est perdant, avec un peuple ukrainien meurtri dans son intégrité géographique et physique et, un peuple russe qui va mettre des années à retrouver la confiance de la communauté internationale à cause d’une guerre que seule une minorité semble soutenir.



On sent que les Français sont fatigués que les médias leur annoncent des mauvaises nouvelles depuis toutes ces années. Après avoir été privés de libertés, ils veulent désormais pouvoir partir en vacances, profiter du soleil, de la détente, de rire, de partager leurs joies entre amis ou en famille. Notre mission première consiste à nous occuper de tous ces clients et à les chouchouter comme jamais. Ils le méritent tant.



Il y a quelques années, deux tour-opérateurs, TUI et Thomas Cook, voulaient imposer leurs modèles et leurs visions de « global company » sur le marché français. Désormais, Thomas Cook a disparu et je suis content de constater qu’a date, de nombreux acteurs français ont repris une place importante et forte dans notre beau pays (ex : NG, Fram-Plein Vent, les TO Voyamar-Héliades, Salaun…).



Tout le monde sait maintenant que l’actionnaire principal de TUI est un oligarque russe proche de Poutine. Si je n’étais pas partie prenante de ce secteur du tourisme, je dirais qu’il faut boycotter les entreprises dont l’actionnaire principal est russe !



TourMaG.com - Avez-vous revu la stratégie marketing de Fram/Plein Vent durant ces deux années de crise ? Après la faillite de Thomas Cook, votre Groupe a repris des agences ainsi que la marque Club Jumbo. Comment s'est passée l'intégration ? Quid du lancement du segment Premium ?



Alain de Mendonça : Nous avons désormais une gamme très complète :



- Plein Vent avec sa marque club Jumbo, propose des clubs francophones avec des prix chocs ;



- Framissima, que les agences connaissent très bien notamment pour son rapport qualité/prix irréprochable (94% de clients satisfaits ou très satisfaits !) ;



- Framissima Premium : le même concept club que le Framissima, mais avec des prestations hôtelières (restauration, accueil, infrastructures) qui sont encore plus étoffées (par exemple, le Framissima Riu Dubaï ou le Framissima Premium Aquila en Crète).



Nous allons bientôt lancer une très belle campagne de communication TV nationale sur plusieurs semaines afin de mettre en avant tous les avantages de voyager avec Fram. Cela sera l’occasion de bien mettre en avant les brochures Fram en agences, afin de pas perdre des ventes.