JesuisAgentdevoyages - X. Alain de Mendonça (FRAM/Promovac) : "Nous avons réglé 2 millions d'euros pour rapatrier nos clients !"

TourMaG.com - Comment Karavel-Promovacances en général, et Fram en particulier, se sont-ils organisés face la crise sanitaire actuelle ?



Alain de Mendonça : "Notre première préoccupation a été de rapatrier tous nos clients. Nous avons renforcé les équipes opérationnelles en nommant :



- un leader pour chaque pays, afin de coordonner les actions des réceptifs, des délégués, des chefs de centres Framissima et des équipes du siège



- un leader pour régler les sujets avec les compagnies régulières et un autre pour l’affrètement de vols spéciaux.



Nos centres d’appels sont aussi mobilisés pour répondre aux questions des clients ou agences. Nos clients ont pu aussi compter sur nos équipes à destination et notre cellule 24/7.



Notre service informatique a dû organiser la mise en place du télétravail en 48 heures avec notamment la mise à disposition d’ordinateurs portables pour certains collaborateurs, et aussi l’installation des configurations techniques et les formations nécessaires.



D'autres départements sont en chômage partiel entre 40% et 100% selon les services.



TourMaG.com - Vous avez récemment affrété des avions pour rapatrier tous vos clients. Où en êtes-vous et combien cela vous a-t-il coûté ?



Alain de Mendonça : "Nous avons affrété des avions sur le Maroc, Djerba, Tunis, Lanzarote, Grande Canarie, Fuerteventura, Tenerife, Louxor et quelques autres destinations.



Cela représente un coût considérable pour notre entreprise, qui sera probablement de l’ordre de 2 millions d’euros car certaines compagnies aériennes ont augmenté leurs prix !



Nos équipes ont travaillé jour et nuit. Cela a été un travail héroïque car certains espaces aériens ont été fermés, des compagnies ont annulé des vols au dernier moment, des transits sont devenus interdits pour les Français…



Dans les rares cas où les avions circulaient encore librement, ce sont parfois les PNC qui ont refusé de monter à bord de peur d’être contaminés.



Nous avions des clients sur 48 destinations différentes. A ce jour nous avons ramené en France quasi 100% de nos clients. Je tiens à souligner le travail extraordinaire et le dévouement de nos équipes, qu’elles soient aux côtés des vacanciers ou parties prenantes des opérations de rapatriement.



Quand un client part avec un tour-opérateur et une agence de voyages, des moyens extraordinaires sont mis en place pour assurer son rapatriement, alors que si le client achète son vol tout seul, il doit se débrouiller par lui-même. Voilà un argument supplémentaire à faire valoir en faveur de notre profession."



TourMaG.com - Les compagnies aériennes ont-elles joué le jeu ?



Alain de Mendonça : "Comme toujours, certaines se comportent mieux que d’autres. Les compagnies aériennes sont très exposées à cette crise car elles ont des actifs lourds avec leur flotte d’avions et aussi des effectifs très nombreux.



Certaines seront nationalisées ou recapitalisées, d’autres feront faillite ou feront l’objet de fusions.



Par conséquent, je ne me permets pas de les juger car je pense qu’en situation de crise, tout le monde vit des moments tragiques qu’il est parfois très difficile de comprendre de l’extérieur."



TourMaG.com - Que vous inspire la position de l'IATA par rapport au BSP ?



Alain de Mendonça : "J’ai lu avec attention l’excellente lettre ouverte de Nicolas Brumelot et je suis solidaire de ses demandes. Si les compagnies aériennes remboursaient tous les PNR sur les vols annulés, cela permettrait de faire des reports sans frais à tous les clients.



A date, cela n’est pas le cas. Cela veut dire que le report des voyages des clients va être d’une grande complexité opérationnelle : il va falloir expliquer aux clients que leur nouveau voyage doit se faire sur la même compagnie aérienne, avec en plus des restrictions sur la date de réservation et la date de départ et parfois même certains suppléments.



Nous analysons chacune des conditions des compagnies aériennes, certaines demandent que les reports de voyage se fassent avant le 31 mai ! Or, je ne pense pas que nos clients soient prêts à réserver dès maintenant leur nouveau voyage..."