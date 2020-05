France : "Les agences de voyages traditionnelles, ont une formidable carte à jouer !"

TourMaG.com - Pensez-vous que les Pouvoirs publics et les instances gouvernementales ont pris conscience des enjeux de l'industrie ?



Caroline Paul : "En France, le tourisme a trop longtemps été le parent pauvre des industries françaises alors que c’est un pilier de notre économie et de nos emplois. Il représente 10% du PIB (dont 1/3 lié au tourisme international) et 11% des emplois.



Un vrai mouvement s’est mis en place, piloté par les pouvoirs publics (bpifrance, collectivités régionales et locales, …) ces dernières années. Par exemple, les comités du tourisme régionaux et départementaux font un vrai travail de fond localement pour mettre en avant les richesses et le patrimoine de la France.



Ça y est, le virage est pris. Dans un monde global avec un fort pouvoir d’achat des touristes internationaux, notamment asiatiques, nous ne pouvons plus ignorer les enjeux du développement nécessaire de l’économie touristique française associée à celle du luxe.



Un plan de relance avec des financements significatifs et dans la durée doit être mis en place sans attendre afin de couvrir une pleine année de perte de chiffre d’affaires.



Jusqu’ici, il y a eu des annonces très intéressantes du Gouvernement concernant le tourisme. Le secteur et toute la filière attendent désormais des mesures concrètes pour soutenir les entreprises dont toutes les saisons touristiques 2020 sont compromises.



Ces aides, subventions, soutiens, exonérations, … quelles que soient les formes devront être massives pour compenser les lourdes pertes de l’année en cours mais aussi permettre à tous les professionnels de préparer la reprise en 2021.



Et afin de redémarrer au plus vite il va falloir également investir lourdement pour procéder aux adaptations sanitaires des structures, rendues maintenant nécessaires. "