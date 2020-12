France : easyJet propose quatre fois plus de sièges sur les vols domestiques pour les fêtes

Les liaisons vers Le Portugal, le Maroc, les Canaries (Espagne) et l’Italie au départ de Paris et des régions seront disponibles. Faro et Porto seront reliées depuis Bordeaux, Lyon et Paris (depuis Nice également pour Porto) et Lisbonne sera reliée depuis Paris et Lyon.



Le Maroc desservit depuis Bordeaux, Lyon, Nice et Paris-CDG, pour des vols vers Marrakech.



" Nous avons veillé à offrir à nos clients un programme de vol pertinent et attractif pour leur permettre de retrouver leurs proches mais aussi de renouer avec les plaisirs du voyage lorsqu’il est permis, " a expliqué Bertrand Godinot, directeur général d’easyJet en France.



Pour fêter cela, easyJet lance également une promotion du 9 au 14 décembre allant jusqu'à 15% de réduction sur 30 000 sièges pour des voyages compris entre le 15 décembre 20 et le 31mars 21.