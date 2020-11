France : y a-t-il un effet "vaccin Pfizer" sur le monde du tourisme ?

Et pour en savoir plus sur l'univers du voyage, nous sommes allés sur Google Trends, permettant de suivre les requêtes des internautes français.Bien évidemment, nous n'allons rien savoir sur les tendances des ventes, mais seulement des recherches. Un indicateur précieux pour savoir ce que nos compatriotes ont derrière la tête.En somme, une fois que l'annonce a fait le buzz sur internet les Français se seraient rués sur le site de la compagnie nationale. D'ailleurs dans les requêtes associées figurent "action pfizer", "pfizer bourse", ou encore "accor" et la plus énigmatique "air france stock".A croire que les billets d'avion poussent comme des tomates.Cette hausse soudaine n'a malheureusement pas été observable pour "Oui.scnf", "Opodo", "Last minute", Skyscanner" ou bien d'autres sites internet. Si le 9 novembre, il ne s'est pas passé grand-chose dans l'écosystème touristique à en croire Google Trends, ce jour impulse la remontada des requêtes.En effet, le 9 novembre représente un pic qui n'avait plus jamais été atteint par la recherche "Air France" depuis la fin octobre 2020, avec un palier qui se maintient, la même chose est observable pour "Opodo" ou encore "TUI".Par contre l'effet vaccin est plus que limité, car il intervient en plein confinement qui devrait se prolonger bien au-delà du 1er décembre.A part la SNCF qui limite mieux la casse, tout le monde se trouve dans les mêmes eaux troubles.Le tourisme va devoir attendre avant de sabrer ni même de sortir le champagne du congélateur...