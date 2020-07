Francesco Brunetti nommé Directeur Général de Starhotels

Starhotels a annoncé la nomination de Francesco Brunetti au poste de Directeur Général du groupe. Ce dernier travaillera aux côtés de la Présidente et Directrice Générale Elisabetta Fabri.



Francesco Brunetti a acquis une forte expérience dans l'industrie hôtelière, en occupant des postes de direction complexes et à responsabilité, et en obtenant de très bon résultats, devenus références dans le secteur.



Avant de rejoindre Starhotels, il a occupé de nombreux postes de direction au sein de chaînes hôtelières internationales, dont Hilton, ITT Sheraton, CIGA et Starwood, supervisant la fusion de cette dernière avec Marriott International.



Parmi les nombreuses fonctions institutionnelles qu'il a occupées, Francesco Brunetti est membre du conseil d'administration de la Fondazione Fiera Milano et du conseil général de Federturismo Confindustria ; il est adjoint du chapitre italien de l'E.H.M.A. (European Hotel Managers Association), ainsi que Président sortant du groupe touristique Assolombarda et de Confindustria Lombardia Turismo.