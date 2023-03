Francis Rosales : vitalité confirmée du DITEX et engouement Fête des Voyages

TourMaG.com -Vous avez reçu le renfort des grands Réseaux cette année. Quelles sont les cases qui manquent à cocher ?



Francis Rosales :"En effet, dans le cadre du programme TOP ACHETEUR promu par le Ditex cette année, un grand nombre de Réseaux ont répondu présent : Selectour, Carrefour Voyages, FRAM, CEDIV, Ailleurs Voyages...



C'est un vrai succès sur ce point et nous remercions les Réseaux pour leur engagements et leurs confiance à nos côtés.

Nous aurions souhaité que d'autres y soient, comme Havas Voyages par exemple, mais nous avons conscience qu'il n'est pas toujours évident de convaincre les têtes de réseaux de mobiliser leurs troupes tant les enjeux de chacun peuvent être divergents.



Un salon reste une rencontre mutualisée ou chaque participant voit son intérêt propre mais doit également composer avec les autres. C'est sans doute cette équation délicate qui rend la présence de certains réseaux possible à l'inverse d'autres.



Dans tous les cas, les absents comme les présents sont attendus avec impatience pour l'année prochaine !



TourMaG.com - L’adhésion à l’extension d’un salon grand public a été quasi-immédiate de la part des exposants. Pourquoi selon vous ?



Francis Rosales : "Je pense que cette formule, en première édition, vient cocher toutes les cases. Déjà, elle permet une économie de lieu, de temps et de frais très importants pour tous nos exposants.



Il est bien plus simple de conserver son stand sur 4 jours sans rien changer sauf le visitorat. La complexité du switch repose essentiellement sur les épaules de l'organisateur si il veut défendre les avantages énoncés plus haut.



Ensuite, nous avons eu une approche tarifaire extrêmement compétitive et attractive. En étant exposant au Ditex en BtoB, il suffisait d'ajouter 1 000€ ht à notre formule clé en main de base pour devenir exposant en BtoC pour deux jours.



A ce prix, pour 4 jours de salon (2 en BtoB et 2 en BtoC) , nous avons une offre imbattable qui n'existe pas sur le marché français. Enfin, nous faisons ce que nous avons toujours fait avec nos partenaires exposants : nous les accompagnons dans le développement de leurs activités.



Un grand nombre de ces derniers vendent en BtoB et en BtoC, nous n'avons fait que leur offrir la possibilité de le faire avec nous sur ces deux salons.



Même si la frontière entre le BtoB et le BtoC perdurent pour des raisons stratégiques, la complémentarité est de mise et c'est dans cet esprit que cette formule 2X1 a été construite.