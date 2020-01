François Bacchetta quitte easyjet pour Easyhotel

François Bacchetta directeur France et Benelux d'Easyjet quitte la compagnie pour Easyhotel. Il est nommé directeur général de l'enseigne hôtelière. Il prendra ses fonctions au printemps 2020 et remplacera Guy Parsons, qui avait démissionné en novembre dernier.



François Bacchetta a rejoint easyjet il y a 15 ans.



Créé en 2004, easyHotels gère 40 hôtels dont un à Nice. L'enseigne compte aussi des franchises notamment en Belgique et en Suisse.