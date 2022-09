Frédéric Espugne Darses, nouveau directeur du centre des congrès de Rennes Métropole

Après des études de commerce et de communication, Frédéric Espugne Darses intègre Congrès et Expositions de Bordeaux en 1994 en tant que commercial.



Il évolue au sein de cette entreprise en charge de l’exploitation de grands sites de tourisme d’affaires bordelais et devient en 2014 directeur du Pôle Production d’Evénements.



Désormais Frédéric Espugne Darses devient à 51 ans le deuxième directeur du Couvent des Jacobins et rejoint ainsi un jeune centre des congrès ouvert en 2018.



Lieu de rencontres depuis sa création au 14e siècle, le Couvent des Jacobins est un outil d’accueil pour les événements professionnels et grand public.