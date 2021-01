Frédéric Lorin (IFTM) : "le produit salon doit évoluer vers des versions plus "hybridées""

TourMaG.com - Même si la grand-messe du tourisme manque à tous les professionnels, cette formule de web TV est aussi un moyen de prolonger le salon IFTM tout au long de l’année ?



Frédéric Lorin : C’est exact, je constate par tous les témoignages et les différentes discussions que j’ai chaque jour avec des acteurs du Tourisme que le Salon IFTM a manqué.



C’est aussi précisément pour cette raison que nous avons initiés les « Ateliers d’IFTM » qui répondent au double objectif de garder vivant et actif le lien entre le salon et son marché mais aussi et j’allais dire surtout de pouvoir offrir de la visibilité à notre secteur au travers d’une vingtaine de programmes traitant de sujets très variés.



TourMaG.com - Dans une vie plus « normale » sans la Covid, ces ateliers à terme pourrait-il être pérennisés ?



Frédéric Lorin : Cette période inédite nous amène tous à des réflexions, à des remises en question parfois et en tous les cas à des « visions augmentées » de nos façons de faire habituelles. C’est sans doute le cas concernant le produit salon qui doit évoluer vers des versions plus « hybridées » avec une dimension digitale plus importante, sans renier naturellement ce qui est au cœur de l’ADN des salons : La Rencontre et la mise en relation, bref l’humain.



Face à ce constat et à ces évolutions, ce type d’initiative digitale doit en effet se pérenniser. Ces périodes complexes et inédites nous incitent tous à plus de créativité et d’agilité dans la mise en œuvre car comme le rappelle Sénèque, « La vie ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie ».