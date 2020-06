L'IFTM Top Resa reporté du 17 au 20 novembre 2020

TourMaG.com - Quid du format, avec la crise pourrait-il y avoir des changements majeurs ?



Frédéric Lorin : Cette année ne fera pas exception et effectivement, des outils numériques innovants vont être mis en place mais pas simplement pour éviter les contacts. Ce serait réducteur.



En revanche, cette crise sans précédent nous a montré une nouvelle voie qui est une « hybridation » plus grande de nos salons entre le présentiel et le distanciel.



Non pas pour que l’un prenne le pas sur l’autre, mais pour qu’ils se complètent, en rendant – car l’ambition est là - l’expérience client toujours plus riche.



Vous en saurez plus très prochainement…



TourMaG.com - Pensez-vous que les exposants seront au rendez-vous, auront-ils les moyens de relancer l’activité à cette période

Anticipez-vous un salon plus petit en taille ?



Frédéric Lorin : C’est difficile à dire à ce stade car nous n’avons pas encore le retour de l’ensemble de nos exposants. Mais bien entendu, ce ne sera pas cette année « Business as Usual », il y aura bien évidemment des annulations, des réductions de surface, des arbitrages budgétaires.



Par ricochet, tout cela est tout à fait logique et compréhensible lorsque l’on est le salon référent du Tourisme sur le marché Français.



Mais j’aimerais néanmoins souligner que la très grande majorité des exposants souhaite très clairement que le salon se tienne cette année comme « le kick off » symbolique de la reprise de notre chère industrie.



Il a été demandé à certains Offices du Tourisme de participer à « l’effort de guerre » pour soutenir également leur tourisme domestique, ce qui peut amener à certains arbitrages budgétaires spécifiques au contexte de cette année si particulière.



En revanche, beaucoup d’entre eux seront présents car chacun veut se positionner à un moment ou à un autre pour être acteur et non pas simplement spectateur de la reprise attendue.