Funbreizh rejoint l'annuaire #Partez en France

recenser les réceptifs et prestataires du tourisme français

L'annuaire #Partez en France accueille un nouveau réceptif France : Funbreizh. TourMaG.com a lancé un annuaire destiné à recenser les réceptifs et prestataires du tourisme français afin de mieux faire connaître et vendre ces ressources auprès des réseaux de distribution et des voyagistes.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 21 Juillet 2020

