Funbreizh L’agence de voyages réceptive & évènementielle spécialiste du Grand Ouest.

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Funbreizh est une agence de voyages réceptive et évènementielle qui fait du Grand Ouest, l’unique destination de ses voyages. Située en Bretagne, elle produit et commercialise, en direct ou via son réseau de de revendeurs, une large gamme de voyages pour les particuliers, les groupes ou les entreprises.



Spécialiste de la destination depuis 2009, Funbreizh vous accompagne pour des escapades authentiques et foncièrement humaines à vivre et à partager dans le Grand Ouest.





Rédigé par l'annuaire Partez en France le Lundi 22 Juin 2020

Dénomination :

FUNBREIZH



Date de création :

2009



Garantie :

GROUPAMA



Immatriculation :

IM056110008



Une équipe jeune et dynamique, qui innove sans cesse et qui aime travailler ensemble.



Notre agence de voyages revendique l’intérêt de vivre et de faire vivre des aventures foncièrement humaines, avec ses clients mais également ses partenaires et ses fournisseurs.

Le sens du service est une garantie que notre équipe, toute entière, s’attache à offrir.

Ce sont des interlocuteurs dédiés pour chaque projet, des voyages exclusifs, dans l’air du temps et une flexibilité dans les prestations que propose l’agence.



• Référence : 1er producteur de séjours packagés sur le Grand-Ouest



• 18 collaborateurs : une équipe créative et professionnelle toujours à votre service



• Services : des services de qualité qui reflètent nos savoir-faire pluridisciplinaires



• Sur-mesure : le sur-mesure est ce qui fait notre différence



• Ethique : engagée dans une démarche RSE durable



• Sécurité : une équipe disponible 24h/24



• Tourisme durable : inscrit dans ce mouvement depuis toujours pour préserver l’environnement et proposer une manière plus responsable de voyager



• Expertise : une pluralité de métiers en interne pour répondre à tous vos besoins



• 100% satisfaits : la note attribuée par nos clients, suite à nos prestations



En couple

En famille

Groupes

Incentive

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Circuit

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Hébergement

Meeting

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

Aventure

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Navigation

Randonnée

Sport

Vélo





Duo d’îles en Bretagne Sud :



En 8 jours et 7 nuits, laissez-vous conter le charme de la mer et celui des îles avec ce séjour qui combine 2 escales de charme et de caractère en hôtel 3*. L'une s'organise dans le Morbihan et vous emporte le temps d’une journée sur l’île de Groix. L’autre fait escale face à la mer, dans un petit port du pays bigouden et vous réserve la découverte de l’Archipel des Glénan. L’évasion est garantie en couple ou en famille. Offre couple réservable directement en ligne.



→ En savoir plus En 8 jours et 7 nuits, laissez-vous conter le charme de la mer et celui des îles avec ce séjour qui combine 2 escales de charme et de caractère en hôtel 3*. L'une s'organise dans le Morbihan et vous emporte le temps d’une journée sur l’île de Groix. L’autre fait escale face à la mer, dans un petit port du pays bigouden et vous réserve la découverte de l’Archipel des Glénan. L’évasion est garantie en couple ou en famille. Offre couple réservable directement en ligne.

Vacances Bretonnes en Thalasso :



Venez prendre soin de vous dans le berceau de la thalassothérapie avec ce séjour de 4 nuits à Roscoff, qui mélange le bien-être à la découverte. 2 journées de soins du corps avec accès libre et permanent au Spa Marin sont les points forts de ce moment en thalassothérapie. Mais Funbreizh se charge aussi d’organiser une agréable escapade à la journée pour découvrir l’Île de Batz. Cette offre est disponible pour 2 personnes et à consommer sans modération. Offre couple réservable directement en ligne.



→ En savoir plus Venez prendre soin de vous dans le berceau de la thalassothérapie avec ce séjour de 4 nuits à Roscoff, qui mélange le bien-être à la découverte. 2 journées de soins du corps avec accès libre et permanent au Spa Marin sont les points forts de ce moment en thalassothérapie. Mais Funbreizh se charge aussi d’organiser une agréable escapade à la journée pour découvrir l’Île de Batz. Cette offre est disponible pour 2 personnes et à consommer sans modération. Offre couple réservable directement en ligne.



Horaires : 9h30-12h30 / 14h-18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Joane RIPP

Chargée de clientèle





Audrey BEAUVAIS

Chargée de clientèle









Alexia MAHE

Chargée de clientèle





Emilie VERGES

Chargée de clientèle





Réservations : voyages@funbreizh.com

Tel : +33 (0)2 97 42 10 50



Site web : www.funbreizh.com



9h30-12h30 / 14h-18hDu lundi au vendrediFrançais - Anglais - EspagnolJoane RIPPChargée de clientèleAudrey BEAUVAISChargée de clientèleAlexia MAHEChargée de clientèleEmilie VERGESChargée de clientèleTel : +33 (0)2 97 42 10 50

Lu 191 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Compagnie des Sentiers Maritimes Bretagne Buissonnière Voyages