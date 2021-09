Futuroscope : le billet à 25 € pour les 5 - 25 ans

Offre applicable exclusivement aux caisses du parc, sur présentation d’une pièce d’identité. Offre non cumulable avec toute autre remise et non applicable sur tous les autres types de billets, les séjours, les programmes groupes et la réservation en ligne ou par téléphone.

Pour une visite du Parc du Futuroscope effectuée jusqu’au 22 octobre inclus, les jeunes âgés jusqu’à 25 ans bénéficient du tarif unique de 25 € sur le billet 1 jour*, sur simple présentation de leur carte d’identité à l’entrée principale du parc.Il s'agit d'un tarif unique du billet 1 jour daté, réservé aux 5 - 25 ans pour une visite 1 jour du dimanche au vendredi inclus (hors samedi) entre le 29/08/21 et le 22/10/21 inclus (consultez le calendrier d’ouverture du parc sur www.futuroscope.com ).Gratuit pour les bambins de moins de 5 ans.