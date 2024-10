Des performances intéressantes mais alertant déjà les autorités touristiques finlandaises sur les risques de surtourisme, donc sur la nécessité de se doter rapidement d’une stratégie de développement pertinente mais modérée permettant de visiter d’autres régions de la destination dont les caractéristiques sont plutôt bien adaptées aux goûts contemporains.Mais quelles sont ces spécificités finlandaises capables d’attirer et grossir les flux de touristes internationaux ?Eh bien, les voici : Tout d’abord, à peine atterris, après un vol de moins de 3 heures, nous sommes ailleurs. Nous sommes en particulier sur la route de deux capitales régionales inattendues :. Petites cités d’environ 200 000 habitants, respirant ce calme et bonheur à la Finlandaise, les deux villes ont une architecture et un urbanisme étonnants à offrir. Tampere, ancienne ville industrielle reconvertie et transformée en destination culturelle façon Manchester ou Liverpool, regorge de musées et autres tiers-lieux faisant les délices d’une population jeune, souvent étudiante. Facile d’accès, facile à vivre, elle abrite d’ores et déjà 1.5 millions de nuitées soit 7% de plus en 2023 qu’en 2022.Toute proche, Turku, dans un style à peine différent respirant bon la province, offre entre autre la visite d’un lieu exceptionnel le sanatorium de Paimio conçu par le plus grand maître de l’architecture finlandaise : Alvar Aalto. Connu internationalement pour avoir introduit un style très contemporain dans l’esthétique des années trente, mobilier compris, l’architecte a insisté sur la nécessité d’un confort intérieur irréprochable suscitant bien-être, plaisir et émotions diverses. Transformé en partie en hébergement touristique, ce bâtiment en pleine forêt se dispute la vedette avec un autre bâtiment encore plus étonnant : une ancienne prison transformée en boutique-hôtel : le Kakola Hôtel !Offrant des chambres et quelques lits à barreaux dans leur jus, un excellent spa et un restaurant de qualité, cet établissement insolite permet d’emblée à la Finlande de se ranger dans la palette des destinations un brin fantasques, capables de cultiver l’originalité ! Mais, ce n’est pas tout. La région de Turku est celle de l’ Archipelago Et quel archipel !accueillent les villégiatures des Finlandais dans de délicieuses maisons de bois coloré. De plus en plus convoité par des touristes étrangers désireux de profiter d’une nature et de paysages exceptionnels, l’Archipelago a probablement un avenir d’autant plus prometteur devant lui que, réchauffement climatique oblige, il offre des températures acceptables aux amateurs de fraîcheur, de nature et de plages de sable. Certes la température de l’eau n’est pas supportable par tout le monde.Mais, l’Archipelago a deux autres atouts :