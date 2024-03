Le noir est également considéré comme la couleur du deuil et de la mort, mais de façon beaucoup plus accablante que le blanc. Le deuil noir, c’est le deuil sans espoir.



On redevient cendre, on retourne à la terre, et non au ciel. C’est la perte définitive, la chute sans retour dans le néant.



Mais, le noir a de nombreuses autres significations. Dans la symbolique occidentale, il est également associé à la sobriété, à l’élégance et au raffinement, à la richesse, et au luxe (ex. : le smoking et autres tenues de cérémonie).



C’est aussi la couleur de l’autorité, de la puissance, de la dignité, du pouvoir et de l’austérité (ex. : la robe de l’ecclésiastique, l’uniforme du policier, du surveillant, de l’avocat, du juge).



Le noir peut aussi être une couleur transgressive, la couleur de la révolte et de l’anarchie (le drapeau noir).