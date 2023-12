woke

Virulent, ce dogmatisme attisé par les réseaux sociaux peut faire feu de tout bois et attaquer le secteur touristique comme les autres.Issu du terme «» que l’ont traduit par «» (le contraire de « l’endormi ») le wokisme qui enflamme aujourd’hui les universités américaines à propos de la guerre entre Israël et le Hamas, est loin de décliner comme il en était question il y a peu.Au contraire, plus fielleuse que jamais, cette posture intellectuelle et morale consistant à se montrer «» des injustices et inégalités affligeant les minorités, notamment les Afro-Américains, les femmes, la communauté LGBT et tant d’autres, a gagné en popularité parmi les populations les plus progressistes et notamment parmi des mouvements comme « black lives matters » ou « metoo » et bien avant comme le mouvement des droits civiques.Mais, considéré, selon un sondage Ipsos publié en mars dernier,Il faut dire que cette attitude louable et généreuse au départ, s’est peu à peu révélée être un mouvement discriminatoire accompagné de ce que l’on appelle «».Soit une tendance à l’intolérance menant à interdire la liberté d’expression à tous ceux qui ne «» pas selon les dogmes officiels du wokisme. Pire, la «» galvanisée par les réseaux sociaux et des millions d’internautes, aboutit à des boycotts et censures comme celle par exemple ayant touché le réalisateur Woody Allen et tant d’autres artistes, journalistes, essayistes…Même des personnages historiques sont visés par le « wokisme ». Ainsi, aux États-Unis, nombreuses sont les statues de généraux de l’armée ou d’anciens présidents à avoir été déboulonnées…Tandis qu’en France seule, de nombreux intellectuels (Gilles Kepel, Caroline Fourest… ) se sont vus interdire de faire leurs conférences par des groupuscules d’activistes particulièrement radicaux, prenant parti pour les excès du terrorisme au nom de leur conception du «» et de la justice !