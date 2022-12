Futuroscopie - Les ambitions de Terraké confirment le succès continu des spas 🔑

Pour Laurent Maudet, il existe deux types de clientèles : celle, la plus nombreuse, qui souhaite uniquement se détendre et opte pour des soins de bien être relativement traditionnels avec des massages, gommages aromatiques, énergisants, régénérants (les qualificatifs ne manquent pas et sont bien aussi nombreux que les soins eux-mêmes.).



Mais, il y a une autre clientèle qui elle est très demandeuse de soins dont l’efficacité a été prouvée, notamment pour le visage. A l’heure où l’on veut être jeune et beau le plus longtemps possible, Terraké n’est pas la seule enseigne à se positionner sur ce créneau nécessitant expertise, donc recherche et performance que bien d’autres marques ont d’ores et déjà abordées rendant la compétition particulièrement difficile ( Cinq mondes ; Clarins, Codage, Sothys…).



Sans compter les marques asiatiques développées dans des établissements de rêve en Thaïlande, Maldives.

Le résultat est une ligne d’une quinzaine de produits tous élaborés en France, baptisés http-3 Blast. Certes, le nom n’a plus rien à voir avec les expressions enjôleuses des produits de cosmétiques mais, pour Laurent Maudet, la connotation scientifique est voulue. « Elle fait plus sérieux et sécurise un client exigeant qui veut en avoir pour son argent et souhaite de la technique plus que du rêve ».



Autre orientation soulignée par le directeur commercial de la marque : le coaching de la clientèle. « Il est de plus en plus important de muscler notre expertise. Nous proposons donc à nos clients des diagnostics à partir desquels nous leur conseillons un protocole de soins ».



Mais, attention là aussi, Terraké n’est pas seule sur le créneau. Le visage est bel et bien au cœur des stratégies d’autres marques comme Cinq mondes, Sothys, Dior, et bien sûr une pionnière comme Clarins qui a ouvert la voie à toute une génération d’enseignes misant sur les richesses de la nature ou encore Nuxe.



Deux marques qui, soit précisé au passage, ne partagent pas les spas où elles sont implantées avec des concurrentes comme c’est souvent le cas. Une incohérence ? Non. Pour Laurent Maudet dont la marque Terraké partage à Rouen le spa de l’hôtel Bourgtheroulde avec Cinq mondes, « ce partage est courant et ne nuit pas aux marques qui le pratiquent » !