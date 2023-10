A l’heure qu’il est, alors que chaque camp compte ses morts et ses disparus pendant que l’armée israélienne sur pied de guerre attend de lancer l’offensive sur le territoire meurtri de Gaza, la diplomatie internationale tentedont, au mieux,Mais, face à un futur très proche, rien n’est gagné d’avance car jamais la situation du Proche-Orient, de l’état d’Israël et du petit état palestinien n’ont été aussi fragiles.Jamais l’Iran n’avait été aussi vindicatif. Jamais la situation n’avait été aussi bloquée. Et, si l’on utilise la méthode des scenarios chère aux prospectivistes, aucun scenario ne promet un monde apaisé.Mais, qu’en est-il plus exactement ? A partir de nombreuses interviews et reportages, nous en proposons trois :, soit celle d’un état d’Israël ayant échappé à l’escalade de la violence et au carnage, relativement en paix, moyennement attaqué par le Hamas et le Hezbollah, ayant fait le procès du gouvernement actuel de B. Netanyahu et en ayant choisi un autre excluant les religieux, composé par des modérés.Invitant ses dirigeants à s’asseoir à des tables de négociations, les obligeant à trouver des solutions durables, la rue israélienne aurait aussi retrouvé son calme en attendant une solution à deux états. De quoi susciter la solidarité internationale et inciter les touristes à reprendre le chemin de ce pays que l’on a cru un temps capable de concrétiser une utopie !, avec un front contre le Hezbollah au nord et un autre sur Gaza, soutenus par l’intervention des grandes puissances : les Américains et l’Europe d’un côté, les Russes et l’Iran de l’autre et peut-être même la Chine qui ne perd pas une miette de l’évolution de la situation et semble plus proche des terroristes que de leurs victimes. Outre des milliers de morts inutiles dans les deux camps et des milliers de déplacés, une mise sous tutelle internationale de la région pourrait être envisagée après un anéantissement des groupes terroristes.Un affaiblissement de l’état israélien pourrait en résulter mais ses liens avec les USA seraient renforcés. Une petite partie de la population bi nationale quitterait temporairement le pays. Les touristes y reviendraient au compte-gouttes. Les touristes de la diaspora en fonction de leurs liens affinitaires, les autres en fonction des accalmies., à obtenir un cessez-le feu rapide après anéantissement de tous les groupes terroristes, à reconstruire Gaza, à en assouplir les frontières, à y développer une économie créatrice d’emplois et à procéder à la construction de la seule solution viable : la solution à deux états. Mais, en mettant sous surveillance et contrôle international les moindres flambées terroristes…Dans cette nouvelle configuration, les touristes reviendraient aussi par vagues, au moment des fêtes ; quelques pèlerinages aussi se risqueraient à une visite de la terre sainte…Mais, après le traumatisme, il faudra sans doute du temps pour qu’Israël retrouve de son attractivité et que Tel Aviv redevienne la ville festive qu’elle était jusqu’ici !