la ville verte de la Méditerranée ». Donc ces sujets sont abordés et traités depuis 15 ans et fédèrent l’ensemble des acteurs du territoire.



Outre ses jardins traditionnels et ses multiples espaces verts, sachez que sur l’ensemble des 51 communes que gère l’OT, le sol de 80% d’entre elles n’est pas artificialisé.



Le PLU rend plus de terres agricoles qu’il n’en conserve et acquiert. Près de l’aéroport : les matériaux utilisés doivent être aux normes environnementales. L’énergie va être puisée dans la géothermie…Globalement, notre politique de décabonation sert l’intérêt du tourisme et des résidents et nous oblige à développer un éco tourisme notamment sur les communes de l’intérieur qui constitue un excellent terrain de jeu pour les visiteurs.



Nos filières prioritaires sont des marchés internationaux. Comme c’est le cas depuis longtemps, l’Amérique du nord avec les USA et le Canada compte parmi nos principaux marchés et devrait le rester grâce à des liaisons aériennes de plus en plus nombreuses.



New-York sera accessible avec jusqu’à 3 vols par jour, opérés par United Airlines, Delta Airlines et La Compagnie. Enfin, grande nouveauté de la saison, Delta Airlines nous relie à nouveau par un vol direct à son hub d’Atlanta, en quotidien, de mai à septembre. L’Amérique latine avec surtout le Mexique et le Brésil nous intéresse aussi.



Bien entendu, les Européens notamment les Anglais, historiquement très attachés à la ville mais aussi des Allemands et des Scandinaves de plus en plus nombreux, répondent toujours présents tandis que les Italiens pour des raisons historiques également ont adopté Nice. On les voit très nombreux venir pour les fêtes et les week-ends où ils résident dans de grands hôtels, étant habitués chez eux à ce type d’hébergement.



En fait, Nice est très italienne. Mais, ne pensez pas que nous boudions les marchés asiatiques. Au contraire, nous allons re travailler les marchés chinois, coréens, japonais. D’ailleurs, en 2024, nous célébrons l’année culturelle franco chinoise. Et puis, les Moyen Orientaux en particulier les Émirats et l’Arabie saoudite restent un marché prioritaire.



Quant aux Français, ils constituent entre 35 et 40% de notre clientèle. Ce qui est loin d’être négligeable.

Avec de tels marchés, nous sommes véritablement sur une stratégie de désaisonalisation.



N’oubliez pas non plus que nous sommes une destination gay friendly. Le slogan : « Nice irisé naturellement » est de plus en plus connu. Et pour nous, cette clientèle constitue une filière très active, et très porteuse d’image : informelle, transgressive, décontractée qui, en plus, dispose de revenus confortables lui permettant de faire la fête, fréquenter de bons hôtels, bars, spas…



Nous avons d’ailleurs une « Pink Parade » en juillet qui attire pas mal de monde et nous avons relancé un « Queer carnaval » pour afficher notre intérêt pour les clientèles LGBT.