Pour en revenir à l’émission d’Hugo Clément, un peu trop caricaturale à notre goût, pour sa première partie, il convient cependant d’admettre qu’elle a fait l’effort de consacrer aussipar les acteurs du littoral pour lutter contre les nuisances climatico-touristiques.Après avoir zoomé sur les Maldives et leurs projets démesurés d’îles artificielles destinées à accueillir des touristes, ou sur les gigantesques travaux nécessités par des plages comme celle de Nice pour les réensabler et répondre à la demande des vacanciers, elle a bel et bien présenté quelques démarches positives.Notamment la nouvelle version de la plage de Soulac-sur-Mer, après la destruction de l’immeuble du Signal ; la construction de digues et la replantation d’arbres ; la limitation des visiteurs comme à Cassis, Porquerolles… et surtout la mobilisation de tous ces bénévoles pour lutter contre le fléau qu’est le plastique dans l’océan et sur les plages du monde entier.Irresponsables, citoyens, élus et acteurs du tourisme sont donc aussi parfois responsables. Une bonne nouvelle qui devrait inciter les médias à doser et modérer leurs informations et ne pas désigner le tourisme comme un fléau et rien qu’un fléau.Elle devrait aussi tout particulièrement inciter les médias touristiques àen flattant les destinations proposées par les équipes de promotion des opérateurs touristiques.En fait, non, je ne pardonne pas au Guardian de suggérer de visiter Ravenne et Volterra au printemps, même en train et d’inviter ses lecteurs à lui signaler l’existence d’un jardin remarquable pour ensuite le signaler au grand public !Mais, je pardonne plus à Hugo Clément de consacrer une émission sérieuse tentant de répondre à un dilemme capital et urgent pour l’avenir du tourisme.