…Alors quedéploie ses fastes et le génie humain qui a fait naître ce véhicule mythique, l’Observatoire de Cetelem publie sa dernière étude réalisée sur la Génération Z dans 14 pays. Elle en dit long sur l’avenir de la « fée » automobile à l’heure du triomphe de la « petite reine ». Une donnée à prendre en compte dans une offre touristique qui, malgré des progrès, est loin de pouvoir se passer de sa contribution.Nul ne l’ignore, c’est le plein emploi et 4 CV sortie des usines Renault . de l’après-guerre qui ont permis aux Français de partir en vacances et de découvrir la France]b. Et, malgré la formidable concurrence de l’avion et du train, notons qu’aujourd’hui environ 76% de nos compatriotes, bon an mal an, partent en vacances au volant de leur voiture.Même constat en Europe. Et cela pour plusieurs raisons : la voiture permet du porte-à-porte, elle favorise l’autonomie et la liberté. Elle est fonctionnelle. Elle est le véhicule familial idéal, permettant à la fois de conduire vers sa destination mais aussi une fois sur place. Elle transporte bagages, articles de sports, jouets et ravitaillement alimentaire…Elle est une bulle de protection dans un monde jugé dangereux... Cela ne l’exempt pas de faiblesses : avec en tête les émissions de CO2 et la pollution qu’elles génèrent, le coût du carburant et celui de l’entretien à l’année ajoutés aux assurances et autres coûts de stationnement. En location, la voiture n’est guère meilleur marché surtout quand ses tarifs journaliers se combinent à des billets de train ou d’avion pour plusieurs personnes. Et puis, n’est-elle pas aussi dangereuse et source de stress malgré l’amélioration des routes, de la sécurité en général et de la conduite ?