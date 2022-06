FUTUROSCOPIE - Génération flygskam ou low cost : doit-on se fier à la génération Z ? 🔑

Doit-on pour autant pointer et se désoler de ces contradictions mettant à mal l’avenir de notre planète ?



Pas forcément. Pour les chercheurs comme Paul Chiambaretto de Montpellier Business School, « cette génération est plus engagée que les autres sur les problématiques environnementales, mais cela ne se traduit pas toujours par une consommation plus écoresponsable ».



De son côté, pour Alexis Chailloux, un responsable de Greenpeace (cité par le magazine Vert), il faudrait que l’on songe à nuancer et à segmenter cette génération Z. « En réalité , dit-il, il y a des générations Z comme il y a des jeunesses ».



Il existe ainsi toute une catégorie de jeunes qui choisit effectivement de ne plus prendre l’avion, ou le moins possible, et d’opter pour des moyens de transport plus respectueux de l’environnement. Et, il y a les autres, plus ou moins sensibles à ces problèmes, selon les circonstances et situations, qu’elles soient collectives ou individuelles…



Il faudrait donc faire la part des choses et ne pas désarmer face à un combat qui est d’autant plus difficile à gagner que les compagnies aériennes entendent affiner leur marketing et s’adresser aux jeunes de manière plus convaincante.



C’est en effet cette génération Z qui constituera leur clientèle cible pour les années à venir et qui pourra soit, rejeter l’aérien tant que celui-ci n’est pas plus vertueux, soit l’adopter définitivement convaincue par ses performances environnementales.



Et sur ce point, la partie est bien engagée pour elles, car dans l’étude Greenpeace, la performance environnementale de la compagnie aérienne n’arrive qu’en 7e position (sur 10) pour la totalité des 18/35 ans ! Nous avons donc encore beaucoup à faire.



La bataille du ciel n’est pas gagnée par les militants du flygskam. La génération Z peut encore d’autant plus procrastiner que notre monde n’est exempt ni d’intelligence, ni d’irresponsabilité !



« L’homme est raisonnable , disait Ernest Renan, mais les hommes ne le sont pas » !